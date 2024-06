Iirimaalt lahkunud Lilander lõi käed Paide Linnameeskonnaga

Koduses jalgpalli Premium liigas mängiv Paide Linnameeskond teatas laupäeval, et on sõlminud lepingu äsja Iirimaalt lahkunud kaitsja Michael Lilanderiga.

27-aastane Lilander siirdus aasta alguses Iirimaale, kus esindas Bohemiansi klubi, kuid koostöö nii tema kui ründaja Sten Reinkortiga sai eelmisel nädalal poolte kokkuleppel lõpu.

Laupäeval teatas Paide Linnameeskond, et on taas Lilanderiga käed löönud. Kaitsja mängis samas klubis ka aastail 2015-18. "Mul on Paidega taasliitumise üle väga hea meel. Usun, et üheskoos töötades ja pingutades suudame saavutada meeskondlikud eesmärgid. Ootan põnevusega juba esimesi mänge!" sõnas Lilander.

Spordidirektor Gert Kams on suvise üleminekuakna esimese täiendusega väga rahul. "Michael on parimas eas, kuid väga kogenud äärekaitsja, kellel on korralik rahvusvahelise jalgpalli kogemus nii koondises kui eurosarjades," ütles Kams. "Mängijana on ta plahvatuslik, hea tehnilise pagasiga ning suudab mõlema jalaga väga heal tasemel toimetada. Tere tulemast tagasi, Mike!"

FC Flora ridades neljal korral Eesti meistriks tulnud äärekaitsja on 16 korral esindanud Eesti A-koondist. Premium liigas on Lilanderil kirjas juba 251 mängu ja 14 väravat. Paide Linnameeskonnas hakkab 27-aastane Lilander kandma särginumbrit 2.

Paide on pärast 19 mänguvooru Premium liigas neljandal tabelireal, olles kokku kogunud 31 punkti. Järgmisel neljapäeval minnakse vastamisi JK Narva Transiga.