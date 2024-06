USA sprinterid näitasid kiirust, Holloway ohustas maailmarekordit

USA sprinterid on vähem kui kuu aega enne olümpiamängude algust suurepärases hoos. Noah Lyles sai tuule abiga kodustel katsevõistlustel 200 meetri jooksus kirja aja 19,60, Gabby Thomas püstitas aga ajaga 21,78 uue naiste hooaja tippmargi. Tõkkejooksja Grant Holloway jäi maailmarekordist 0,07 sekundi kaugusele.

Äsja Eugene'is toimuvatel USA katsevõistlustel 100 meetris ajaga 9,83 olümpiapileti kindlustanud Lyles näitas suurepärast tempot ka 200 meetri distantsil, kui ta laupäeval poolfinaalis ajaga 19,60 üle finišijoone tuli. 2,5 m/s taganttuul tähendab aga, et hooaja tippmargina tema jooks kirja ei lähe.

Lyles sai pakkudelt suurepäraselt minema ning jõudis lõpusirgele koos Christian Colemaniga, kuid seljatas rivaali kindlalt ning kulges siis taganttuulega üle finišijoone. "Väga lihtne oli. Ma olin selle aja peale väga šokeeritud," ütles Lyles, kes võttis selgelt viimastel sammudel hoogu maha.

Viis meest jooksid katsevõistlustel alla 20 sekundi, Lylesiga ühes jooksus olnud Coleman lõpetas ajaga 19,89. 20-aastane Erriyon Knighton sai ajaks 19,93, mis tähistab tema isiklikku hooaja tippmarki, Tokyo olümpiamängude hõbemedalist Kenny Bednarek lõpetas ajaga 19,96 ning Robert Gregory jooksis 19,98.

Meeste 200 meetri jooksu finaal toimub ööl vastu pühapäeva.

Naistest oli sel distantsil poolfinaalides kiireim Gabby Thomas, kes ületas finišijoone ajaga 21,78, mis tähistab naiste hooaja tippmarki. Sha'Carri Richardson lõpetas ajaga 21,92, mis on võrdne tema isikliku rekordiga. Ka naiste finaal toimub ööl vastu pühapäeva.

Kolmekordne maailmameister ning Tokyo olümpiamängude hõbemedalist Grant Holloway näitas taaskord kodupubliku ees võimu, kui lõpetas 110 meetri tõkkejooksu finaalis ajaga 12,86. Tegemist on hooaja tippmargi ning ajaloolise edetabeli neljanda parima ajaga. Holloway on varasemalt jooksnud 12,81, kiiremini on jooksnud vaid kaasmaalane Aries Merritt (12,80).

400 meetri tõkkejooksu poolfinaalis näitas parimat minekut Rai Benjamin, kes oli ainus, kes 48 sekundi piiri alistas. Benjamin lõpetas ajaga 47,97, teisena pääses finaali 48,16 jooksnud CJ Allen ning alla 49 sekundi jooksid veel Aldrich Bailey (48,69) ning Caleb Dean (48,92).