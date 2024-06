Eesti cheerleader'id võitsid EM-il pronksmedali

Norras peetavatel ICU cheerleadingu Euroopa meistrivõistlustel pakkus esimene võistluspäev põnevust ja suurepäraseid tulemusi. Ajaloo suurima osalejate arvuga EM on toonud kokku 3831 sportlast kogu Euroopast.

Eesti koondise sportlased Jane Tiits ja Keit Vilu tõid koju pronksmedali cheer hip hop duode kategoorias, näidates suurepärast tehnilist võimekust. Mia Kadarik ja Gerli Ogga jõudsid cheer pom duode kategoorias Euroopa viie parima hulka, mis on märkimisväärne saavutus. Mõlemad edukad tiimid on pärit Rapla Tantsustuudiost.

Cheerleadingu suunal esindas Eestit 29 sportlast TalTech Cheerleaders ja Audentese Spordiklubi koondtiimist, kes saavutasid Youth All Girl Median kategoorias kuuenda koha. "Tüdrukute omavaheline toetus on olnud meie edu võtmeks. Tänane esitus kinnitas nende pühendumust ja me oleme nende saavutuste üle väga uhked," sõnas Marin Saagpakk, üks cheerleadingu koondtiimi treeneritest.

Performance cheer suunal näitasid Rapla Tantsustuudio noorsportlased oma sihikindlust saavutades 12. koha cheer pom kategoorias ja üheksanda koha juunioride vanusegrupis cheer jazz kategoorias.

Laupäeval jätkuvad poolfinaalid juunioride ja seenioride vanusegruppidele. Võistlema asuvad TalTech Cheerleaders, Rapla Tantsustuudio, Dance Republic Tantsukool ja LifeDance Stuudio sportlased.