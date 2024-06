Djokovic on Wimbledonis mängimise osas optimistlik: valu enam ei tunne

Prantsusmaa lahtised meniskirebendi tõttu katki jätnud serblane on terve nädala Londonis trenni teinud ning läks reedel treeningmatšis vastamisi Daniil Medvedeviga, kes pidi Djokovici 6:3, 6:4 paremust tunnistama.

Djokovic ütles, et valu teda enam ei häiri. "Võin öelda, et nautisin mängimist väga. Valutu tennis on parim tennis ja ma ei tundnud enam üldse valu, olen selle üle väga õnnelik. See oli hea test ühe maailma parema mängija vastu," ütles seitsmekordne meister Djokovic.

"Olin teinud mõned setid, aga tahtsin end tõeliselt proovile panna. Test läks hästi, seega olen õnnelik. Viimased kolm nädalat pärast operatsiooni on olnud intensiivsed, olen väga palju aega taastumise peale kulutanud," jätkas maailma teine reket.

Djokovic on viimasel viiel aastal finaali jõudnud, mullu pidi ta otsustavas mängus Carlos Alcarazi paremust tunnistama. Serblane on turniiri võitnud aastail 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 ja 2022.

"Tahan endale alati anda võimaluse Londonis olla. Mu kirurg on ka siin, tema on viimase kolme nädala MVP (kõige väärtuslikum mängija - toim) olnud. Võtan päeva kaupa ja vaatame, kui kaugele ma sellega jõuan," lisas Djokovic, kes kohtub avaringis Tšehhi tennisisti Vit Koprivaga (ATP 123.).

Esimest korda oma karjääri slämmiturniiril põhitabelisse pääsenud Eesti esireket Mark Lajal (ATP 262.) kohtub avaringis kolmekordse slämmivõitja ning tiitlikaitsja Carlos Alcaraziga (ATP 3.).