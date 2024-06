Hawks saatis Murray vahetustehinguga New Orleansi

Korvpalliliigas NBA leidis Atlanta Hawksi ja New Orleans Pelicansi vahel aset vahetustehing, mille raames saatis Hawks liidrirolli sirgunud Dejounte Murray kolme mängija kahe draft'i valiku eest New Orleansi.

Murray alustas NBA karjääri San Antonio Spursis, kus temast sai üks NBA paremaid kaitsjaid ning palliröövleid. 2022. aasta suvel saatis Spurs Murray Atlantasse, kus ta jagas tagaväljakut dünaamilise Trae Youngiga.

Paraku ei toiminud nende kahe koostöö nii nagu arvati ja kuigi Murray arenes Atlantas skoorija ja eriti just kaugviskajana, ei suutnud Hawks ikkagi tugevas idakonverentsis läbi murda, kaotades mullu play-off'i avaringis Boston Celticsile kaks-neli. Tänavu sai Young vigastada ning Hawks jõudis Murray juhtimisel play-in turniirile, kuid jäi seal alla Chicago Bullsile.

Oli arvata, et Hawks peab tuleviku osas suure otsuse tegema, eriti kuna meeskond valis äsja toimunud draft'is teise valikuna prantslase Alexandre Sarri. Meeskond otsustas siiski alles jätta suurema lepingu sõlminud Youngi, kuigi ka tema nimi on kõlakatest läbi käinud.

Murray jätkab oma karjääri New Orleans Pelicansi ridades, kes saatis Atlantale vastu kaks draft'i avaringi valikut (2025 ja 2027) ning kolm mängijat - tagamees Dyson Daniels, ääremängija E.J. Liddell ning keskmängija Larry Nance. Eriti huvitav on Daniels, kes valiti kaks aastat tagasi talendikorjes kaheksandana ning peaks nüüd koheselt koosseisus Youngi kõrval alustama.

Murray liitub Pelicansi meeskonnaga, mis on loomulikult ehitatud ümber plahvatusliku Zion Williamsoni. Suur küsimärk on aga ääremängija Brandon Ingrami juures, kes ei mahu tõenäoliselt Murray saabumisega enam Pelicansi koosseisu. Murray saab nüüd aga New Orleansi rünnakut juhtida, viimati tegi ta seda 2021-22 hooajal, kui ta Spursi eest mängides ka tähtede mängule valiti.

NBA-s on viimastel päevadel toimunud omajagu liikumisi, kõige suurem neist vast vahetustehing New York Knicksi ja Brooklyn Netsi vahel, kui Nets saatis tähtmängija Mikal Bridgesi linnarivaali juurde. Bridges liitub vinge koosseisuga, millesse kuuluvad veel tema ülikooliaegsed tiimikaaslased Jalen Brunson, Josh Hart ja Donte DiVincenzo.

Lisaks sõlmis klubi suure lepingupikenduse OG Anunobyga ehk saab järgmisel hooajal välja panna dünaamilise ja võitleva koosseisu, kes võib idakonverentsis omajagu pahandust teha. Tänavu jõudis Knicks idakonverentsi poolfinaali, kuid pidi seal mitme vigastuse järel Indiana Pacersi neli-kolm paremust tunnistama.