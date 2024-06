Joonas Riismaa siirdus samuti Itaalia esiliigasse

Klubi peatreener Nicola Brienza tõdes, et on eestlase palkamise üle õnnelik. "Olen ülimalt rahul Joonase liitumisega, pean teda Itaalias üheks perspektiivikamaks mängijaks. Mul oli rõõm temaga Pistoia Basketis (aastatel 2018-2022) koos töötada ja mul on hea meel temaga koostööd jätkata," kommenteeris Brienza. "Olen kindel, et temast saab meie meeskonna jaoks suurepärane täiendus."

"Olen ​​väga põnevil ja valmis alustama uut teekonda koos selle meeskonna ja kogu Cantù linnaga. Meil on oluline eesmärk ja selle saavutamiseks anname endast parima," kommenteeris Riismaa uue koduklubi vahendusel.

Möödunud hooajal mängis Riismaa Itaalia kõrgliigas Brindisi meeskonnas, tema arvele jäi keskmiselt kolm punkti mängu kohta.

Lisaks Riismaale hakkab tuleval hooajal Itaalia esiliiga mängima ka Mikk Jurkatam, kes sõlmis aastase lepingu Fel Des Avellinoga.