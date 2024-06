Eelmisel hooajal teises liigas mänginud noormängija jätkab Keila Coolbetis

"Keilasse otsustasin jääda, sest näen siin head võimalust ennast arendada ja enesekindlust koguda. Uuelt hooajalt ootan eelkõige saada mänguminuteid ja aidata meestkonnal võita. Ootan, et hooaeg kulgeks stabiilselt ja võidukalt ning et kodumängudel oleks saal rahvast täis," sõnab 19aastane väike ääremängija.

"Christopher on juba noorteklassist saadik minu juures treeninud ja mänginud ning tean, et temas on veel palju peidus. Nüüd, kui kool on läbi, saab ta esimest korda pühenduda täielikult korvpallile. Usun, et see aitab teda edasi," märgib peatreener Peep Pahv.