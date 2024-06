Eesti järelkasvukoondis alustas Balti mere karikaturniiri kaotusega

Mängu alustasid paremini alustanud, kes läksid kümnendaks minutiks 6:3 juhtima. Kaitses hädas olnud eestlased lasid vastastel 20. minutiga visata koguni 14 väravat ning garderoobi minnes oli lõunanaabrite edu juba 19:13. Eesti koondisele tegi palju pahandust Valdis Kalnins, kes viskas esimesel poolajal Eesti võrku seitse väravat.

Teisel perioodil võõrustajate jaoks midagi lihtsamaks ei läinud ning kuigi Hendrik Koks realiseeris karistusviske, olid eestlased 41. minutil siiski 15:26 taga. Viimastel hetkedel tegid mõlemad meeskonnad juba ohtralt vahetusi ning lätlased võtsid kindla 35:25 võidu. Eesti resultatiivseimaks oli Hendrik Koks seitsme tabamusega. Lätil vastas Kalnins 11 väravaga.

"Täna ei saanud me kaitses üldse hakkama. Jäime ristide vastu hiljaks ning mängisime liiga madalal. Lasime neil emotsiooni üles saada ning ise vajusime järjest allapoole. Rünnakul olime liiga individuaalsed. Kuigi ei saanud täna tuhhi üles, siis õnneks on tegemist alles esimese sõpruskohtumisega ning meil on veel palju aega detaile lihvida," ütles eestlaste poolelt mängu parimaks valitud Hendrik Koks. Lätlaste parimaks valiti samuti nende resultatiivseim mees.

Järelkasvukoondisesse kuuluvad:

Andero Viljus, Madis Valk, Tanel Kütt, Karl Kõverik, Keret Kippari, Joonas Vassiljev, Urmas Rõuk, Karl Markus Kannel, Georg Gustav Kont, Hendrik Koks, Arno Vare, Ilja Kosmirak, Marcus Rättel, Alvar Soikka, Aron Leppik, Hugo Liiv, Marek Kopli, Aron Saarna, Kaspar Padjus.

Treenerid on: Kalmer Musting, Kaspar Lees, Rein Suvi, Allar Lamp.