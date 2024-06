Mikk Jurkatamm liitus Itaalia esiliiga klubiga

Avellino võitis 2008. aastal Itaalia kõrgliigas meistritiitli, kuid 2021. aastal läks klubi pankrotti. Mullu mängiti Itaalia tugevuselt teises liigas ning uueks hooajaks tõusti esiliigasse. "Olen väga õnnelik ja uhke, et sain selle võimaluse. Mul on hea meel, et saan olla osa ambitsioonikast klubist," ütles Jurkatamm sotsiaalmeedia vahendusel.

23-aastase ja 195 cm pikkuse tagamängija arvele jäi eelmisest hooajast Eesti-Läti liigas keskmiselt 9,5 punkti ning 2,3 korvisöötu.