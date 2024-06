TÄNA OTSE | Vaprus ja Kalev tahavad tabeli lõpust kõrgemale tõusta

Koduses jalgpalli Premium liigas kohtuvad reedeses telemängus Pärnu JK Vaprus ja JK Tallinna Kalev. ETV2 otseülekanne algab kell 19.50, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov, stuudios on Debora Saarnak.

Mullune pronksimeeskond Kalev on kaotanud neli mängu järjest ning langenud tabelis kaheksandale kohale, sarnaselt neile on 16 punkti kogunud ka tänase mängu võõrustaja Pärnu Vaprus, kes on küll pidanud kaks mängu vähem.

Võidu korral on aga mõlemal võimalik tabelis korralikult tõusta: kolm punkti kergitakse emma-kumma Narva Transi ette viiendale kohale. Mängule on oodata rohkelt publikut, sest suvepealinnas käib praegu noorteturniir Pärnu Summer Cup.

Reedese mängu peakohtunik on Kristo Tohver, abikohtunikud Sten Klaasen ja Sander Saga ning neljas kohtunik Juri Frischer. Videokohtunikena tegutsevad Marko Liiva ja Petteri Schultz.