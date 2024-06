Holland nimetas olümpiakoondisesse ränga kuriteo toimepanija

Nimelt mõistis Briti kohus van de Velde 2014. aastal süüdi 12-aastase tüdruku vägistamises. Nelja aasta pikkusest vanglakaristusest kandis ta ära kolm ja sellest viimase osa kodumaal.

Pärast vabanemist naasis ta võistlussporti ja on nüüd sportlike saavutuste tõttu 29-aastasena pälvinud ka koha olümpiakoondises. "Ma mõistan, et maailma suurima spordisündmuse eel võib see teema rahvusvahelist meediat paeluda," lausus mängija Hollandi võrkpalliliidu teate vahendusel.

"Sain teise võimaluse oma vanematelt, sõpradelt, tuttavatelt ja kolleegidelt pärast oma noore elu suurimat viga. Olen tänulik ka Hollandi võrkpalliliidule, sest kindlatel tingimustel ja kokkulepetel võimaldasid nad mulle taas tulevikku sel ilusal spordialal."

"Aga ma mõtlen ka tagasi oma teismeea aastatele, kui ma olin ebakindel, ei olnud valmis tippsportlase eluks ja olin sisimas õnnetu, sest ma ei teadnud, kes ma olen ja mida tahan."

Hollandi võrkpalliliit ja Hollandi olümpiakomitee otsustasid sportlast toetada pärast konsulteerimist ekspertide ja rahvusvahelise võrkpalliliiduga. Spetsialistide hinnangul on võimalus, et van de Welde säärast kuritegu kordab, olematu.

"Me teame tema minevikku," sõnas Hollandi võrkpalliliidu juht Michel Everaert. "Ta mõisteti toona Inglismaa seaduste järgi süüdi ja on oma karistuse kandnud. Oleme pärast seda Steveniga pidevalt ühenduses olnud, ta on nüüdseks täielikult taasintegreerunud Hollandi võrkpallikogukonda."

Alaliidu teatel oli ka van de Velde ise teadlik, et seoses olümpiamängudega kerkib see "must periood tema elus" taas esile ja mängija ise selle üle mõistagi ei rõõmusta. "Ta on tõestamas, et on eeskujulik professionaal ja inimene ning pärast tema naasmist pole olnud põhjust temas kahelda," lisas Everaert.