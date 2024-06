Audentese korvpallureid hakkab juhendama Martin Rausberg

Martin Rausberg on Kuusmaa kõrval juhendanud abitreenerina Audentese Spordigümnaasiumi võistkonda alates 2020/2021 õppeaastast.

"Martin Rausbergi näol saavad Audentese Spordigümnaasiumis õppivad noorkorvpallurid endale noore ning ambitsioonika peatreeneri. Kuna Martin on aastaid Aivari kõrval abitreenerina töötanud, siis meie jaoks on tegemist loogilise käiguga," sõnas Eesti korvpalliliidu spordidirektor Raido Roos.

"Soovime tänada Aivarit panuse eest Audentese Spordigümnaasiumi arengusse ning soovime talle edu Tartu meeskonna juhendamisel."

Treenerina on Rausberg juhendanud abitreeneri rollis Eesti U-16 ja U-18 noormehi ning peatreenerina U-15 ja U-16 poisse. Tänavu suvel on Rausberg U-18 noormeeste koondise peatreener. Rausberg on esindanud Eesti noortekoondiseid U-16, U-18 ja U-20 Euroopa meistrivõistlustel ka mängijana.

Võistkonna üldkehalise ettevalmistuse treeneri ning füsioterapeudina jätkab uuel hooajal Harvis Mill. Kes võtab üle abitreeneri positsiooni, on selgumisel.