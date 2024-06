Nädalavahetusel selguvad Kadrioru staadionil Eesti meistrid kergejõustikus

Kümnevõistluses Euroopa meistriks kroonitud Johannes Erm (SK Leksi 44) tuleb vormi testima üksikaladel – 110 m tõkkejooksus, teivashüppes, kettaheites ja 200 m jooksus.

Kümnevõistluses hakkavad medalite eest heitlema Risto Lillemets (KJK Saare), Kristjan Rosenberg (Tallinna SS Kalev) ja Rasmus Roosleht (Tallinna SS Kalev). Seitsmevõistluses jahivad kõrget punktisummat Pippi Lotta Enok (KJK Visa) ja Katre Sofia Palm (TSA).

Naiste kõrgushüppes tuleb tiitlit kaitsma Elisabeth Pihela (TÜASK), kes on oma hooaja tippmargi viinud 1.89-ni. Naiste teivashüppes läheb uusi kõrgusi ründama Eesti rekordiomanik Marleen Mülla (Rakvere KJK ViKe). Meeste teivashüppes on peamine kullafavoriit Eerik Haamer (TÜASK).

Naiste odaviskes soovib hooaja tippmarki parandada Gedly Tugi (Audentese SK).

Euroopa meistrivõistlusel 400 m tõkkejooksus neljanda koha saavutanud Rasmus Mägi (TÜASK) tuleb starti ilma tõketeta 400 m distantsil, kuid võimalik on, et Mägi on pühapäeval stardis ka oma põhialal, 400 m tõkkejooksus.

Rasmus Mägi 2021. aastal Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Naiste tõkkesprindis võib oodata põnevat ja tasavägist heitlust Diana Suumanni (TÜASK), Kreete Verlini (SK Fortis), Johanna Ilvese (Rakvere KJK Vike) ja Anna Maria Millendi (TSA) vahel. Meeste tõkkesprindis on favoriidina stardis Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev).

Naiste kaugushüppes on peamised favoriidid meistritiitlile Liisa-Maria Lusti (TÜASK) ja Lishanna Ilves (Rakvere KJK ViKe). Meeste kaugushüppes on parima isikliku rekordiga stardis Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev). Mullu kolmikhüppes U20 vanuseklassi Euroopa meistriks kroonitud Viktor Morozov (KJK Atleetika) teeb kaasa nii kaugus- kui kolmikhüppes.

Meeste 100 m sprindis tuleb starti Karl Erik Nazarov (TSA), kes möödunud nädalal püstitas Soomes uue hooaja tippmargi ajaga 10.32. Talle soovib konkurentsi pakkuda sel hooajal head vormi näidanud Henri Sai (Pärnu SK Altius). Naiste 100 m jooksus asuvad kiireid aegu jahtima Ann Marii Kivikas (Pärnu SK Altius), Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi) ja Miia Ott (Rae Kergejõustik). Kivikas on peamine kullafavoriit ka 200 m jooksus.

Karl Erik Nazarov 2021. aastal kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Meeste vasaraheites läheb tiitlit kaitsma Adam Kelly (TSA). Naiste vasaraheites hakkavad meistritiitli nimel võistlema Kati Ojaloo (Viljandi KJS Sakala) ja Anna Maria Orel (Tallinna SS Kalev). Meeste kuulitõukes soovib head tulemust näidata Jander Heil (Viljandi KJS Sakala).

Naiste 1500 ja 5000 m distantsidel asuvad starti Laura Maasik (Nõmme KJK) ja Helen Bell (Sparta SS). Meeste 5000 m jooksus võtavad mõõtu Tiidrek Nurme (TÜASK) ja Leonid Latsepov (Sparta SS).

Kodused meistrivõistlused on Eesti sportlaste jaoks viimane võimalus täita Pariisi olümpiamängude normatiive ja koguda olulisi reitingupunkte. U18 ja U20 vanuseklassi kuuluvatel noortel on Kadriorus hea võimalus täita omaealiste tiitlivõistluste normatiive.

Võistlused saavad alguse laupäeval kell 15.00, ajakava on leitav siit. Piletid on müügil Piletitasku keskkonnas ja võistlustel kohapeal.