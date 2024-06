RALLIBLOGI | Rovanperä läks võimsa katsevõiduga juhtima

Seis 5. katse järel: 1. Rovanperä 44.49,9, 2. Mikkelsen +0,2, 3. Sesks +1,3, 4. Evans +2,4, 5. Fourmaux +9,2, 6. Munster +15,2, 7. Neuville +30,2, 8. Katsuta +33,0. Tänak katkestas.

Reede hommik:

Reedene võistluspäev algas Ott Tänaku ja Martin Järveoja (Hyundai) toetajate jaoks paraja pettumusega, sest Eesti ekipaaž katkestas juba päeva esimesel kiiruskatsel. Tänak sõitis katse keskpaigas otsa hirvele.

Ralli teise kiiruskatse võitis Andreas Mikkelsen (Hyundai), kellele see oli esimeseks katsevõiduks WRC-tasemel pärast 2019. aastat. Paremuselt teise ajaga üllatas lätlane Martinš Sesks (M-Sport), kes jäi norralasele alla kõigest 0,3 sekundiga. Järgmine katse tühistati turvalisuse kaalutlustel.

Hommikupooliku viimane mõõduvõtt sõideti 13,2 kilomeetri pikkusel teelõigul, kus näitas parimat minekut taas Mikkelsen. Järgnesid Gregoire Munster (M-Sport; +3,1) ja Elfyn Evans (Toyota; +4,1), vähem kui 10 sekundiga kaotasid võitjale veel Sesks (+5,2), Kalle Rovanperä (Toyota; +6,3) ja Adrien Fourmaux (M-Sport; +7,1).

MM-sarja üldliider Thierry Neuville (Hyundai) pidi esimesena startides teistele teed puhastama ning on nelja kiiruskatse järel seitsmes (+32,2).

Seis 4. katse järel: 1. Mikkelsen 30.03,2, 2. Sesks +7,4, 3. Evans +11,9, 4. Rovanperä +14,2, 5. Fourmaux +15,1, 6. Munster +15,9, 7. Neuville +32,2, 8. Katsuta +38,0. Tänak katkestas.

Neljapäev:

Neljapäeva õhtul sõideti Mikolajkis 2,5-kilomeetrine paarikatse, kus parimat aega näitas Ott Tänak (Hyundai; 1.42,5), kes edestas kõiki konkurente vähemalt sekundiga. Teine oli tiimikaaslane Thierry Neuville (+1,0) ja kolmas Elfyn Evans (Toyota; +1,3).

Poola ralli algas 5,1-kilomeetrise testikatsega, mille esimesel läbimisel näitas parimat minekut Ott Tänak (2.20,7). Teisel läbimisel tempo tõusis, kuid eestlane jäi ikkagi kiireimaks, kui läbis ajaga 2.14,0. Kolmandal läbimisel tõstis eestlane veelgi tempot ning sai ajaks 2.12,5.

Eestlasest enam kui sekundi kaugusele jäi kolmanda läbimise järel tiimikaaslane ja MM-sarja üldliider Thierry Neuville (+1,1). Neuville'ile järgnes kolmandal 2.14,3 sõitnud Adrien Fourmaux (M-Sport Ford; +1,8) ning esikolmiku järel tulid neli läbimist teinud Andreas Mikkelsen (Hyundai; +2,3) ning Rally1 debüüti tegev lätlane Martins Sesks (M-Sport Ford; +2,5).

Elfyn Evans (Toyota) tegi kaks läbimist ning sai ajaks 2.15,2 (+2,7), Sebastien Ogier' õnnetuse järel rallile kutsutud kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota) sai nii teisel kui kolmandal läbimisel ajaks 2.15,8 (+3,3), millega jäi testikatsel kuuendaks.

Poola ralli testikatse tulemused Autor/allikas: Kuvatõmmis/EWRC-results.com

Eelvaade:

Autoralli MM-sarja kalendris on kätte jõudnud kiirete kruusarallide aeg, kui kolm järgmist etappi sõidetakse Poolas, Lätis ja Soomes.

Rikkaliku ajalooga Poola ralli toimus esimest korda juba 1921. aastal ning on Eesti rallisõpradele pakkunud nii meeldejäävaid saavutusi kui ka kibedaid pettumusi. 1973. aastal startisid esmakordselt MM-kalendrisse kuulunud Poola rallil Heino Sepp ja Toomas Bernstein, kellest said esimesed eestlastest tehasesõitjad autoralli MM-sarjas.

Seejärel kulus ligemale 35 aastat, enne kui Poolale anti 2009. aastal uus võimalus MM-rallit võõrustada ja veel viis aastat, et see toimuks järjestikustel aastatel. Aastatel 2014 kuni 2017 toimunud jõuproovid võitis kahel korral kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (2014, 2015), lisaks said võidujoovastust nautida Andreas Mikkelsen (2016) ja Thierry Neuville (2017).

Eesti rallisõpradele on nendest neljast kõige eredamalt meeles 2016 ja 2017. aasta mõõduvõtud. 2017. aastal oli Ott Tänak sunnitud 21. kiiruskatse järel esikohalt katkestama. Tänak eksis libedal rajal, sõitis teelt välja ning pidi katse lõpuni läbima vigase autoga.

Aasta varem kihutas eestlane karjääri esimese MM-etapi võidu suunas ja omas viimase kiiruskatse eel 18-sekundilist edu Mikkelseni ees. Paraku kaotas Tänak rehvipurunemise tõttu liidrikoha ja pidi kokkuvõttes leppima teise kohaga.

Tänak tuleb tänavusele Poola rallile hooaja esimese rallivõidu pealt. Koos eestlasega esindavad Hyundai värve MM-sarja üldliider Neuville ja 2016. aasta võitja Mikkelsen.

Toyota eest sööstavad võistlustulle Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja valitsev maailmameister Kalle Rovanperä, kes asendab Sebastien Ogier'd. Prantslasest vanameister sattus rajaga tutvumise ajal laupkokkupõrkesse vastu sõitnud autoga.

M-Sport pani välja trio, kuhu kuuluvad Adrien Fourmaux, Gregoire Munster ning lätlane Martinš Sesks, kes istub esimest korda Rally1 auto roolis.

Poola ralli esimesele kiiruskatsele antakse start neljapäeva õhtul kell 20.05. Kokku on rallil kavas 19 kiiruskatset kogupikkusega 303,16 kilomeetrit.

MM-sarja sõitjate üldarvestus:

1. Thierry Neuville - 122 punkti

2. Ott Tänak - 104 p

3. Elfyn Evans - 104 p

4. Sebastien Ogier - 92 p

5. Adrien Fourmaux - 74 p

6. Takamoto Katsuta - 52 p

7. Kalle Rovanperä - 36 p

8. Dani Sordo - 27 p

9. Esapekka Lappi - 23 p

10. Gregoire Munster - 16 p

11. Andreas Mikkelsen - 14 p

MM-sarja tootjate üldarvestus:

1. Hyundai - 269 punkti

2. Toyota - 256 p

3. M-Sport Ford - 131 p

Poola ralli ajakava:

Neljapäev

SS1 Mikolajki Arena 1 (2,50 km) kell 20.05



Reede

SS2 Stanczyki 1 (29,40 km) kell 9.45

SS3 Wieliczki 1 (12,90 km) 11.20

SS4 Olecko 1 (13,20 km) 12.10

Paus

SS5 Stanczyki 2 (29,40 km) 15.05

SS6 Wieliczki 2 (12,90 km) 16.40

SS7 Olecko 2 (13,20 km) 17.30

SS8 Mikolajki Arena 2 (2,50 km) 20.00

Laupäev

SS9 Świetajno 1 (18,50 km) kell 9.30

SS10 Goldap 1 (19,90 km) 10.45

SS11 Czarne 1 (22,40 km) 11.35

SS12 Mikolajki Arena 3 (2,50 km) 14.25

Paus

SS13 Świetajno 2 (18,50 km) 17.00

SS14 Goldap 2 (19,90 km ) 18.15

SS15 Czarne 2 (22,40 km) 19.05

Pühapäev

SS16 Gmina Mragowo 1 (20,80 km) kell 10.00

SS17 Mikolajki 1 (10,73 km) 11.05

SS18 Gmina Mragowo 2 (20,80 km) 13.20

SS19 Mikolajki 2 (10,73 km) 15.15