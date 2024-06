Levadia heategevuslik oksjon sai alguse Nublu prillidega

Levadia teatas, et lisaks piletitulule tuleb ka vinge oksjon, millest kogu tulu läheb Minu Unistuste Päeva fondile. Oksjon toimub FCI Levadia Facebooki keskkonnas ning kestab kuni 4. juulil toimuva kohtumise esimese poolaja lõpuvileni. Oma pakkumise saab teha FCI Levadia Facebooki postituste all - iga eseme kohta tuleb eraldi postitus.

Esimeseks esemeks on tuntud muusiku nublu originaalsed prillid, millega ta on mitmeid lavasid vallutanud. Lisaks tuleb koos autogrammiga oksjonile ka Nublu isiklik nimeline ja autogrammiga Levadia võistlussärk. "Mul on hea meel anda omapoolne väike panus heategevuslikule mängule siira eesmärgiga. Näeme 4. juulil A. Le Coq Arenal!" sõnas räppar.

Oksjonile hakkab igapäevaselt lisanduma uusi esemeid. Muuseas panevad Levadia sõnul esemeid välja Brasiilia superstaar Hulk, Barcelona mängijad Pedri ning Aitana Bonmati. Oma panuse annab ka endine Eesti tippsportlane Anett Kontaveit.

FCI Levadia kogukonnajuht Lauri Välja kutsus kõiki inimesi mängule, et teha koos head. "Olen kindel, et tuleb suurejooneline ja atmosfäärne kogupereüritus, kuhu on oodatud absoluutselt kõik. Saa osa heategevuslikust jalgpallikohtumisest, kus aitame üheskoos Eesti lapsi. Kohtume 4. juulil A. Le Coq Arenal," sõnas Välja.