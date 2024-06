Võistluskeelu saanud Korea tippuisutaja eitas seksuaalset ahistamist

Eelmisel nädalal määras Lõuna-Korea uisuliit kahele naisiluuisutajale alkoholi tarvitamise ja seksuaalse ahistamise eest võistluskeelu. Üks neist, mullu MM-il hõbeda võitnud Haein Lee eitas ahistamist ning ütles, et on ohvriga suhtes.

Maikuul Itaalias toimunud laagris jäid kaks naisuisutajat alkoholiga vahele ning Lõuna-Korea uisuliidu uurimise järel tuvastati, lisaks joomisele olid naised ka ahistanud üht alaealist meessportlast. Ühele neist määrati kolmeaastane ja teisele aastane võistluskeeld.

Nüüd on selgunud, et pikem keeld määrati Haein Leele, kes pälvis mullu Saitamas toimunud MM-il hõbemedali ja tuli nelja kontinendi meistriks. Lee kõneles oma keelust ja tunnistas, et tarvitas küll alkoholi, aga 19-aastane uisutaja eitas süüdistust seksuaalse ahistamises.

"Ma poleks pidanud alkoholi jooma ja mõtlen siiani selle eksimuse peale," sõnas Lee. "Aga see, et ma kedagi seksuaalselt ahistasin ei vasta tõele. See oli väga valus, kui uudistes kirjutati sellest juhtumist seksuaalse ahistamisena."

Lee sõnul on nad eelmainitud meessportlasega olnud suhtes juba aastaid, kuid läksid mõnd aega tagasi lahku. Uisutaja sõnul astusid nad maikuus toimunud treeninglaagris uuesti suhtesse, kuid ei tahtnud seda avalikustada, sest nende vanemad poleks seda heaks kiitnud.

Lee advokaat Karam Kim ütles, et uisutajate vahel oli vaid kerge füüsiline kontakt, mis selgitatakse lähiajal täielikult lahti. Konkreetseid detaile juhtunu kohta avalikustatud ei ole, kuid kuulduste kohaselt võib kõnealune meessportlane olla Leest märkimisväärselt noorem.

Lisaks kahele naisuisutajale määrati võistluskeeld veel alaealisele meessportlasele ning Korea koondise juhile. Sportlastel on võimalik neile määratud karistus edasi kaevata.