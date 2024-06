Spordimuuseumis saab uudistada haruldast olümpiatõrvikut

Spordimuuseumi uus näitus "Spordisild üle Soome lahe" toob huvilisteni mitmeid märgilisi esemeid, mis iseloomustavad Eesti ja Soome enam kui sajandipikkust spordisuhtlust. Väljapaneku kõige erilisemaks eksponaadiks on 1952. aasta Helsingi olümpiamängude tõrvik, mis kuulub maailma kõige väärtuslikumate olümpiaesemete hulka läbi aegade.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi kuraator Rait Männik selgitas, et hõbedast või hõbedaga kaetud messingist tõrvikut toodeti vaid 22 eksemplari.

"Võrdluseks, et Pekingi olümpiamängudeks 2008. aastal toodeti 26 440 ja 2024. aasta Pariisi olümpiamängudeks 2000 tõrvikut. Ülimalt piiratud koguse tõttu on tõrvik erakordselt väärtuslik, erakätesse jõudnud tõrvikute hind on oksjonitel ulatunud isegi ligemale 490 000 euroni," sõnas Männik. "Antud tõrvik on tõeliselt unikaalne – mitte ainult oma harulduse, vaid ka ajaloo ja emotsionaalse väärtuse poolest."

Eksklusiivset tõrvikut saab uudistada juuli keskpaigani. Näitus "Spordisild üle Soome lahe" on avatud sügiseni ning ootab spordihuvilisi, ajaloosõpru ja kõiki uudistajaid avastama olümpiamängude põnevat pärandit. Lisaks eksklusiivselt eksponeeritud tõrvikule saab spordimuuseumis näha ka teisi põnevaid esemeid Eesti ja Soome spordiloost.