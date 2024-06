Noormeeste U-17 koondis alustas Balti turniiri napi kaotusega

Eesti läks kohtumist juhtima 16. minutil, kui võistkonna kapten Remo Valdmets suunas peaga võrku Sander Alamaa nurgalöögi, vahendab Jalgpall.ee.

Soomlased viigistasid skoori teise poolaja keskel, kui nurgalöögi järgsest olukorrast Eesti karistusalasse saadetud tsenderdus põrkas 59. minutil Mikhail Džemesjukist Eesti väravasse.

71. minutil läksid põhjanaabrid kohtumist juhtima, kui Eesti noormeeste keskväljakul tehtud pallikaotuse järel tekkis Soomel kontrarünnak, mille realiseeris Bruno Katz.

Soomlaste eduseis ei kestnud kaua, sest vaid kaks minutit hiljem oli mänguseis taas viigis. Alamaa järjekordne nurgalöök 73. minutil jäi karistusalas lahtiseks ja selleni jõudis esimesena Jakob Käis, kes rammis palli väravasse.

Mängu lõpus suutsid soomlased kohtumise siiski enda kasuks kallutada: vastaste esimese löögiürituse blokeerinud Eesti kaitsjatest põrkas pall Katzi jalale, kes lõi 85. minutil oma mängu teise tabamuse ja kindlustas Soome noormeestele võidu.

Eesti U-17 koondise peatreener Andres Operi sõnul oli lõpuminutite väravast valus kaotada. "Mäng pakkus kõike, nii rõõmu kui ka kurbust," rääkis ta.

"Kolme löödud värava osas saame kriitilised olla, eriti, kui need on ärahoitavad. Mängust on kaasa võtta palju positiivset ning ka mõned negatiivsed asjad. Loodame, et õpime vigadest, sest kaks mängu on veel ees."

Balti turniiri avavooru teises kohtumises tegid Läti ja Leedu U-17 koondised 2:2 viigi. Eesti U-17 noormeeste järgmine Balti turniiri kohtumine on ülehomme, 28. juunil kell 16.00 Läti eakaaslaste vastu. Eestlased lõpetavad turniiri 30. juunil, kui algusega kell 12.00 minnakse vastamisi Leedu U-17 koondisega.