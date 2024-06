Alex Morgan jäi USA olümpiakoondisest välja

Juuli alguses 35-aastaseks saaval Morganil on kirjas 224 koondisemängu ja 123 väravat. Praegu koondiseringi kuuluvatest palluritest on need suurimad näitajad.

"Olümpianimekirja saamine on suur privileeg ja au ning pole kahtlust, et mängijate vahel oli selle nimel äärmiselt suur võitlus ja tuli teha raskeid valikuid, eriti arvestades seda, kui palju kõik viimased kümme kuud tööd tegid," sõnas peatreener Emma Hayes.

Morgani jaoks on tegemist esimese suurvõistlusega, kus ta pärast 2008. aasta Pekingi olümpiat eemale jääb. Kahel korral riigi aasta jalgpalluriks valitud ründaja tuli 2012. aastal Londonis olümpiavõitjaks ning 2015. ja 2019. aastal maailmameistriks.

Naiste jalgpall on kuulunud olümpiakavva alates 1996. aasta Atlanta mängudest ning seitsmest turniirist neli on võitnud USA, kuid kahel viimasel korral pole finaali jõutud.

Kuigi Morgan valikusse ei mahtunud, siis veteranidest lähevad Pariisi nätieks väravavaht Alyssa Naeher, poolkaitsja ja kapten Lindsey Horan ning Crystal Dunn. Nende jaoks saab olema tegemist kolmanda olümpiaga.

Olümpiamängude naiste jalgpalliturniir kestab 25. juulist 10. augustini. USA on samas alagrupis Saksamaa, Austraalia ja Sambiaga. Tiitlit kaitseb Kanada.