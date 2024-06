Martin Rump osaleb Spa ringrajal juubelisõidul

Lionspeed X Herbeth meeskonna koosseisus saab Rump kihutada Porsche 911 GT3 R mudeliga ning lisaks talle kuuluvad võistkonda Antares Au (Hong Kong), Alexander Fach (Šveits) ja Alessio Picariello (Belgia).

"Kui see pakkumine tuli, siis ei hakanud pikalt kaaluma. Meeskond on tugev, auto kahtlemata üks GT-sarja parimaid ning Alessio näol on veel tegemist pigem sõbra kui tiimikaaslasega," lausus Rump. "Alessiol on ette näidata mitu mainekat sõidu- ja ka sarja võitu.

"Eelmisel aastal me küll ei jaganud autot, kuid olime ühes võistkonnas European Le Mans sarjas. Antares sai eelmise aasta Spa 24-l klassivõidu. Meie klassis (Bronze Cup) on tänavu 20 autoga kõva konkurents ja me ootame kõva lahingut."

Tänavune Spa 24 tunni sõit tähistab ka saja aasta möödumist esimesest sõidust. Stardinimekirja kuulub peale pea 70 GT sõidukit.

"See saab olema omaette katsumus. Liiklust on rajal palju ja Spa rada on ise väljakutseterikas," lisas Rump. "Seitsmekilomeetrine rada ja 60+ sõidukit, aga see teebki kestvussõidud põnevaks, mitte ainult sõitjale, vaid ka pealtvaatajatele."

"Alati on hea rajal olla. Spas olen mitmel korral võistelnud. Omaette nähtus on siinne ilm, ka hetke prognoos lubab võistluse ajaks tugevat sadu. See segab kaarte korralikult, kestvussõit ei ole tühipaljas kihutamine, strateegial on väga suur roll."

Kvalifikatsioon on kavas neljapäeval, reedel superpole-formaat ja start pühisõidule antakse laupäeval Eesti aja järgi kell 17.30.