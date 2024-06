Sebastien Ogier kirjutati haiglast välja

Õnnetus juhtus teisipäeval, kui legendi koostanud Ogier ja kaardilugeja Vincent Landais sattusid laupkokkupõrkesse vastu sõitnud autoga.

Kõik õnnetuses olnud inimesed viidi haiglasse, kuid vaid Ogier otsustati ööks jälgimise alla jätta. Kolmapäeva hommikul kirjutati prantslane aga välja.

Poola MM-rallil ta siiski ei osale. Toyota kutsus tema asendajaks Kalle Rovanperä, kes sarnaselt prantslasega teeb tänavuse hooaja kaasa osaliselt.

Ogier andis ühismeedias teada, et tunneb end juba paremini. "Mul on hea meel, et arstlik ülevaatus ei tuvastanud mul, Vincentis ega teises autos olijatel tõsiseid vigastusi," kirjutas ta.

"Kahjuks ei saa me sel rallil osaleda, aga kõige tähtsam on see, et kõik pääsesid puhtalt. Aitäh toetavate sõnumite eest. Olen nüüd tagasi koduteel, et puhata ja peaga täisjõus naasta. Edu Kalle Rovanperäle, Jonne Halttunenile ja kogu Toyota tiimile, elan teile kaasa."

Poola MM-ralli algab neljapäeva õhtul ja kestab pühapäevani.