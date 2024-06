Porzingis jääb olümpia kvalifikatsioonist eemale

Porzingis plaanib teha vasaku jala operatsiooni, et järgmisel hooajal naasta Boston Celticsi ridadesse tervena. Taastumisaeg aga takistab tal osalemast Lätiga FIBA ​​olümpiavalikturniiril Riias ja potentsiaalselt 2024. aasta suveolümpial.

"Eeldame, et operatsioon tehakse varsti," ütles Boston Celticsi president Brad Stevens teisipäeval. "Meil on rohkem infot taastumise kohta pärast operatsiooni. Porzingis lootis operatsiooni edasi lükata, et saaks mängida lõpuni NBA finaalseeria ning koondisega olümpiavalikturniiril, kuid vigastus on paraku takistuseks," lisas Stevens.

28-aastasel Porzingisel tekkis NBA finaalseeria teises mängus võrkkesta rebend, mis põhjustas sääreluu tagumise kõõluse nihestuse. Esimesel hooajal Boston Celticsi eest viskas Porzingis 57 põhihooaja mängus keskmiselt 20,1 punkti, võttis 7,2 lauapalli, andis 2,0 korvisöötu ja sai kirja 1,9 viskeblokeeringut mängu kohta.

Läti hakkab kodusel olümpiavalikturniiril võitlema Pariisi olümpiamängudele pääsemiseks Gruusia, Filipiinide, Brasiilia, Kameruni ja Montenegroga.