EM-i blogi | Inglismaa peatreener: pigem kriitika minu kui mängijate vastu

Päeva esimestes mängudes lähevad vastamisi Slovakkia ja Rumeenia ning Ukraina ja Belgia. Kõik E-alagrupi riigid on ühe mängu võitnud ja ühe mängu kaotanud, seega on kõigil tabelis kirjas kolm punkti. Viimased E-alagrupi kohtumised algavad kell 19.00.

F-alagrupi viimastes mängudes lähevad vastamisi Tšehhi ja Türgi ning Gruusia ja Portugal. Selles alagrupis on Portugal endale kahe võiduga juba esikoha kindlustanud ning kindlalt edasi pääsenud. Türgil on kirjas üks võit ja kaotus ehk asub kolme punktiga alagrupis teisel kohal. Nii Tšehhil kui ka Gruusial on kirjas üks viik ja üks kaotus ehk edasipääsemiseks peaksid mõlemad võistkonnad täna kindlasti võitma.

F-alagrupi mängud algavad kell 22.00. Türgi ja Tšehhi kohtumist saab vaadata ETV-st ning ERR-i spordiportaalist. Mängu kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Pärnpuu, stuudiot juhib Aet Süvari. Gruusia ja Portugali mängust näeb otsepilti ETV+ kanalilt ning ERR-spordiportaalist. Kohtumist kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marti Pähn.