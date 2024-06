Eesti Olümpiakomitee premeerib Euroopa meistreid

Jefimova krooniti Euroopa meistriks 100 meetri rinnuliujumises. Temast sai esimene eestlane, kes pikas basseinis täiskasvanute EM-il kulla võitnud. Jefimova teenib preemiaraha 15 000 eurot, tema treener Henry Hein 7500 eurot.

Embrich võitis naiste epees oma 14. tiitlivõistluste medali, seejuures oli see ülikogenud sportlase karjääri esimese individuaalne tiitlivõistluste kuldmedal. Embrich teenib preemiaraha 15 000 eurot, teda juhendavad Samuil Kaminski 3750 eurot ja Kaido Kaaberma 3750 eurot.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tänab Jefimovat ja Embrichit. "Väga uhke kui päevase vahega saab väike Eesti juurde kaks Euroopa meistrit, kes on ka mõlemad olümpiaala sportlased! Teie teod näitavad, et endasse uskudes ja endast kõike andes on kõik võimalik," ütles Sõõrumaa.

Vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale teenib Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali võitnud sportlane 15 000 euro suuruse preemia. Medalivõitjate treeneri preemia on pool sportlasele makstavast summast.