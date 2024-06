Taanis algavad meeste amatöörgolfi individuaalsed Euroopa meistrivõistlused

Kolmapäeva hommikul algavad Taanis meeste amatöörgolfi individuaalsed Euroopa meistrivõistlused. Eestlasi on stardis kolm, kokku osaleb võistlusel 144 mängijat 41 erinevast riigist.

Eestit esindavad võistlustel kolm mängijat Richard Teder (Estonian Golf & Country Club), Kevin Christopher Jegers ja Ralf Johan Kivi (mõlemad Niitvälja Golfiklubi).

Stardis on ka tiitlikaitsja Pärnu Bay Golf Linksilt Jose Luis Ballester Barrio ning hiljuti The Amateur Championshipi võitnud Jacob Skov Olesen. Võistlusele lisavad tugevust teiste seas ka ameeriklane Preston Summerhays (WAGR 7) ning Ladina-Ameerika käesoleva aasta meister Santiago De la Fuente (WAGR 19). Kokku on stardis 21 mängijat maailma amatöörgolfi esisajast.

Richard Teder sai endale mängupartneriteks aga Luis Masaveu (43), kes võitis käesoleval aastal Portugali lahtised meistrivõistlused ning oli Hispaania vastaval võistlusel teine. Teiseks mängupartneriks on James Ashfield (35), kes võitis Sotogrande Cup'i individuaalarvestuses ning oli Lytham Trophyl teine. Ralf Johan Kivi pääseb rajale 12:57 ning Kevin Christopher Jegers 13:52.

Võistlust peetakse alates aastast 1986 ning võitjate nimekirjast leiab teiste seast Rory McIlroy, Sergio Garcia, Victor Dubuissoni ja Nicolai Hojgaardi nimed. Tiitlist on napilt ilma jäänud, kuid medali saanud Ludvig Aberg, Viktor Hovland, Tommy Fleetwood, Danny Willet, Paul Casey, Luke Donald ja Lee Westwood.

Võistlus on jõudnud kahel korral ka Eestisse. 2016. aastal võõrustati Euroopa amatöörgolfi paremikku Estonian Golf & Country Clubis, kus meeldejäävas play-off duellis noppis seitsmendal lisarajal Viktor Hovlandi ees võidu itaallane Luca Cianchetti. Eelmisel aastal koguneti Pärnu Bay Golf Linksis, kui parimaks osutus 29-aastase vaheaja järel Hispaania esindaja - Jose Luis Ballester Barrio, kes edestas kahe löögiga taanlast Mads Laaget ning pronksi sai sama tulemusega James Ashfield. Edukaim eestlane Richard Teder jagas võistlusel seitsmendat kohta.