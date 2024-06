EM-finaalturniiriks valmistuv U-18 noormeeste koondis võõrustab Ukrainat

Noormeeste U-18 esindus valmistub 10.-21. juulil Bulgaarias toimuvaks Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks ja sel nädalal kontrollitakse vormi Ukraina noortekoondise vastu, vahendab volley.ee. Koondis mängib TalTechi spordihoones Ukrainaga 28. juunil kell 17.00 ja 29. juunil samuti kell 17.00. Mängud on pealtvaatajatele avatud.

Peatreener Tauno Lipp on koondisega kaks nädalat treeninud. "Tallinnas mängime 17 mängijaga ja EM-ile pääseb neist 14. Poisid on kindlasti vahepealse ajaga sammu edasi astunud, olen treenerina rahul, nad näevad vormi mõttes päris head välja," sõnas Lipp.

"EM-iks valmistumiseks on Ukraina kindlasti hea vastane – nad on suured ja tugevad – ning loodan, et võrreldes eelmise aastaga on nad ka mänguliselt arenenud ja ei looda ainult jõule ja võimsusele. See valmistaks meid sealseteks vastasteks paremini ette. EM-il tahaks suuri eesmärke seada, mitte minna eelmise aasta tulemust lihtsalt kordama. Kuus paremat saavad MM-ile ja kuigi see on väga raske ülesanne, siis ei näe ma põhjust väiksemat eesmärki seada," lisas peatreener.

Neidude U-18 koondis EM-ile ei kvalifitseerunud ja nemad kogunevadki vaid kaheks mänguks. Neidude koondis mängib Türil Konesko spordihoones kaks mängu Leedu eakaaslastega. Esimene kohtumine toimub 26. juunil kell 19.00 ja teine mäng 27. juunil kell 11.00. Mõlemad mängud on pealtvaatajatele avatud.

Peatreener Raigo Tatrik tuli vastu leedulaste soovile kontrollmäng pidada. "Nemad said EM-ile peale ja tahtsid mängida, tulime neile vastu. Kogunemegi ainult nendeks mängudeks ja kohal on need, kes saavad ja kes tõsisemalt suvel rannavõrkpalli ei mängi. Aga põhikoosseis on enam-vähem olemas ja saame need mängud ilusti ära peetud," sõnas juhendaja.