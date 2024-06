Neel ja Eikeri jõudsid WTA 500 turniiril poolfinaali

Muruturniiri avaringis venelannasid Diana Šnaiderit ja Jelena Vesninad võitnud Neel - Eikeri alistasid teisipäevases veerandfinaalis 6:4, 3:6, 10:5 venelanna Jana Sizikova ning Gruusia esindaja Oksana Kalašnikova.

Avasetis läksid Neel ja Eikeri murde järel 4:2 ette, kaotasid siis kohe ise oma servi ning vastased viigistasid 4:4 peale, aga Eesti - Norra paar vastas sellele kohe murdega ning hoidsid siis võidukalt servi. Teises setis murdsid vastased teises geimis, tie-break'is lubati Sizikova - Kalašnikova ette vaid avapunktil; seisul 4:4 võitsid Neel ja Eikeri järgnenud seitsmest punktist kuus.

Poolfinaalis võivad Eikeri ja Neel vastamisi minna esimesena asetatud Nicole Melichar-Martineze ja Ellen Perezega. Melichar-Martinez on kahekordne paarismängu slämmifinalist, kes võitis 2018. aastal Wimbledonis Alexander Peyaga segapaarismänguturniiri; Perez on kahekordne slämmiturniiride poolfinalist. Mõlemad on paarismängu maailma edetabelis esikümnes.