Koskel ja Nuudi said Hollandis dramaatilise võidu

Esimese seti otsustas vaid üks murre eestlannade kasuks, aga kuna mängiti liivaväljakul, polnud üllatus, et teises setis hakkas murdeid rohkem tulema, kirjutab Tennisnet.ee.

Kaua olid murdega ees Koskel - Nuudi, kelle viimane edu oli 5:3. Sellelt seisult said vastased oma servi nulliga kätte ja järgmises geimis tundus, et eestlannad teevad sama, aga seisul 5:4, 40:15 ei suutnud nad mängu lõpetada ja kaotasid seejärel veel ühe servigeimi.

Otsustav kiire lõppmäng käis üles-alla. Eestlannad läksid 0:2 pealt ette 5:2, jäid siis taha 6:8, ent võtsid ennast kokku ja võitsid viimase nelja punkti toel võitsid mängu.

Sama turniiri üksikmängus alistas Koskel kvalifikatsioonis edasipääsu otsustanud mängus kolmandana asetatud Madelief Hagemani (Holland, WTA 919.) 7:6, 1:6, 10:5, kuid kohtus põhiturniiri avaringis esimesena asetatud Merel Hoedtiga (Holland, WTA 520.) ja kaotas 1:6, 2:6.

Nuudi on põhiturniiril asetatud neljandana ja peab avaringi kohtumise kolmapäeval Tilwith Di Girolami (Belgia, WTA 871.) vastu. Nuudi on Alkmaari turniiri korra võitnud, see õnnestus eestlannal 2022. aastal.