BBC: Walesi järgmiseks peatreeneriks võib saada OM-iks valmistuv Henry

Wales ei suutnud Euroopa meistrivõistlustele pääseda ja nii vallandas alaliit viimased kolm ja pool aastat koondist juhendanud Rob Page'i eelmisel reedel. Tema käe all võitis Wales 45 mängust 15 ja kaotas 14.

Prantsusmaa eest mängijakarjääri jooksul 123 matšiga 51 väravat löönud Henry oli aastatel 2016-17 Belgia abitreeneriks, juhendas seejärel Monacot ja Montreal Impacti ning ohjab kodustel mängudel Prantsusmaa olümpiakoondist.

Henry võimalik huvi Walesi peatreenerikoha vastu ei tule tühja koha pealt: oma treenerilitsentsi sai ta just Walesi alaliidu juures. BBC kirjutab et Wales ei saa endisele tippründajale küll suurt palka maksta, ent kuna tal oleks võimalik samaaegselt oma tulusat meediatööd jätkata, loodetakse, et see ei saa Henry palkamisel takistuseks.

"Veetsin mõned aastad tagasi Thierryga ühel Walesi treenerikoolitusel aega. Ta teab [alaliidu pealikku] David Adamsit ja meie ülesehitust, ta mõistab Walesi jalgpalli," rääkis BBC Walesile endine koondise ründaja Robert Earnshaw.