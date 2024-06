Eesti naiste jalgpalli juubelikonverents toob kokku tippeksperdid

Konverentsil astuvad üles eksperdid nii välismaalt kui ka Eestist, et jagada oma kogemusi ja teadmisi, inspireerides naiste jalgpallis tegelevaid inimesi kinnitama seniseid teadmisi ja leidma uusi viise oma keskkonnas toimetamiseks.

EJL-i naiste jalgpalli koordinaator Maria Sootakile valmistab heameelt, et meie naiste jalgpall on juba 30-aastane. "Võimalus aastapäeva tähistada koos nii paljude oma ala ekspertidega on ainulaadne. Esinejad on valitud Eestis ja välismaal aktuaalsete teemade järgi," rääkis Sootak.

Konverentsi kavas on viis ettekannet ja aruteluring. Maria Sootak annab ülevaate naiste jalgpalli arengust Eestis viimase 30 aasta jooksul. Tema ettekanne sisaldab statistilist ülevaadet ja analüüsi, mis aitab mõista, kui kaugele on Eesti naiste jalgpall jõudnud.

Euronicsi rahvusvahelise osakonna sponsorjuhete juht Judith Tillemans räägib ettevõtte otsusest toetada tüdrukute ja naiste jalgpalli arengut rahvusvaheliselt. Ta selgitab, milline on Euronicsi edulugu naiste jalgpalli toetajana.

UEFA meditsiiniliste uuringute nõunik Evert Verhagen ja UEFA põlve ristatisideme vigastuste uurimisrühma juht Gabriel Monthuley selgitavad põlvevigastuste olemust ning annavad ülevaate senistest uuringutest ja edusammudest, mis on tehtud vigastuste kaardistamisel ja ennetamisel.

EJL-i koolitaja ja Saue JK noortetreener Kärt Mere räägib tüdrukute Playmakersi programmi edukast käivitamisest väikeses kogukonnas ning selle sidumisest klubi treeningutega. Ta jagab kogemusi, pakkudes teavet, kuidas sarnased algatused võiksid toimida ka teistes Eesti jalgpalliklubides.

Soome naiste kõrgliiga esinaine Mariet Louhento tutvustab Soome naiste jalgpalli teekonda ja toob esile olulised teadmised, mida oleks võimalik rakendada ka Eestis.

Konverentsi lõpetab paneeldiskussioon "Mängija kogemus välismaal", mis ühendab piiri taga pallivate Eesti naisjalgpallurite kogemused ning arutleb jalgpalliagentide rolli üle.

Euronicsi naiste jalgpallikonverentsi ajakava:

12.00 Maria Sootak "30 aastat naiste jalgpalli Eestis"

12.30 Judith Tillemans "Naiste jalgpalli toetamine – Euronicsi lugu"

13.15 kohvipaus

13.30 Evert Verhagen ja Gabriel Monthuley "Põlvevigastused naiste jalgpallis"

14.30 Kärt Mere "Tüdrukute jalgpalli kasv kogukonnas Saue näitel"

15.00 kohvipaus

15.15 Mariet Louhento "Teekond professionaalse naiste jalgpalli korralduseni klubis ja liigas"

16.00 Eesti naisjalgpallurid välisklubidest ja Harri Ojamaa paneelarutelu "Mängija kogemus välismaal"

EJL Elmar Saare nimelises konverentsikeskuses toimuvale naiste jalgpallikonverentsile on kõigil huvilistel võimalik end registreerida ERISe veebikeskkonnas. Konverentsil osalemine maksab 100 eurot. Registreerumine on avatud 15. augustini või kuni kohtade täitumiseni.