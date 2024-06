Katsevõistlusel kukkunud USA jooksutäht ei saa oma olümpiakulda kaitsta

Toykos 800 meetri distantsil ameeriklannade 53-aastase kullapõua lõpetanud Mu tuli tunamullu Eugene'is ka esmakordselt maailmameistriks ning viis järgmisel aastal oma isikliku ja USA rekordi 1.54,97 peale, millega on kõigi aegade edetabelis kaheksandal kohal. Sel aastatuhandel on temast kiiremad olnud vaid Pamela Jelimo ja Caster Semenya.

Mu lühikest, aga säravat karjääri on seganud vigastused, viimati probleem reielihasega ja nii naasis ta sel nädalal Eugene'is USA katsevõistlustel võistlustulle pärast üheksakuulist vigastuspausi.

Eeljooksudes sellele vaatamata heas hoos tundunud Mud tabas otsustavas jooksus aga krahh, kui ta kukkus positsiooni pärast heideldes umbes 200 meetrit pärast starti ning kuigi sai seejärel püsti, ületas finišijoone võitjast Nia Atkinsist 22 sekundit hiljem. Lisaks 1.57,36-ga võitnud Atkinsile tagasid koha Pariisi olümpial Allie Wilson (1.58,32) ja Juliette Whittaker (1.58,45).

Väikese lohutusena võib Mu veel pileti Pariisi teenida pika teatejooksu neliku liikmena, Tokyos oli ta ameeriklannade kuldse koondise ankrunaiseks.

