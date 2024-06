Lewandowski tahab Poolat esindada ka pärast EM-i

Poolast sai teises mänguvoorus käesoleva EM-finaalturniiri esimene edasipääsulootused minetanud koondis ning mõistagi tekitas see küsimusi ka 35-aastase Lewandowski edasise koondisekarjääri kohta. Teisipäeval mängib Poola Prantsusmaaga olukorras, kus nende jaoks on turniiril kaalul vaid au.

36-aastane poolkaitsja Kamil Grosicki on juba kinnitanud, et kohtumine Prantsusmaaga jääb tema koondisekarjääri viimaseks, väidetavalt paneb Poola särgi lõplikult kappi ka 34-aastane väravavaht Wojciech Szczesny. Lewandowski sõnul tahab ta aga Poola eest mängida ka pärast EM-i lõppu.

"Olen varsti 36-aastane ja paljud inimesed võivad mõelda, kui kaua ma tahan jätkata, aga minu sees põleb jätkuvalt leek ning keegi teine ei saa minu otsust mõjutada," rääkis 151 koondisemänguga 82 väravat löönud Lewandowski.

"Võib-olla ärkan ühel päeval ja mõtlen, et on aeg koondisekarjäär lõpetada. Praegu näen ma aga, et sellel võistkonnal on tulevikku ning vaatamata kehvale EM-ile oleme midagi ehitamas. Ma näen selle meeskonna potentsiaali, näen esile kerkimas palju noori," lisas tippründaja.