Vingegaardi peamine abimees peab Prantsusmaa velotuuri vahele jätma

29-aastane ameeriklane aitas Vingegaardi nii mullu kui tunamullu Tour de France'i võitjaks ning enne seda 2021. aastal teisele kohale; ise sai Kuss suurt võidurõõmu maitsta eelmisel aastal, kui krooniti Hispaania velotuuri üldvõitjaks.

Eelmisel nädalal nimetas Visma Kussi küll Prantsusmaa velotuuri esialgsesse koosseisu, aga teisipäeval teatas võistkond, et ameeriklane pole pärast koroonaviirusega nakatumist piisavalt taastunud ja tema koha peab Touril võtma Bart Lemmen.

"Kõige raskem on see muidugi tema enda jaoks," vahendab Eurosport Visma spordidirektori Merijn Zeemansi sõnu. "Tema panus on meeskonna jaoks alati väga tähtis olnud, aga selle jaoks peab ta olema täielikult vormis. Kahjuks pidime tõdema, et pärast koroonaviirust see nii ei ole. Nüüd peab Sepp taastuma ja ei saa Touril sõita."

Visma–Lease a Bike'i esindavad Prantsusmaa velotuuril lisaks Vingegaardile ja suurtuuride debüüdi tegevale Lemmenile Matteo Jorgenson, Wilco Kelderman, Wout van Aert, Christophe Laporte, Tiesj Benoot ning Jan Tratnik.