Selgus neidude jalgpallikoondise koosseis koduseks Balti turniiriks

Balti turniiril on võistlustules neli võistkonda: lisaks Eesti neidudele astuvad väljakule Läti, Leedu ja Fääri saarte noortekoondised. Turniiril osalevad mängijad sünniaastaga 2008–2009.

Valitsev Balti meister Eesti läheb esimesena vastamisi Fääri saarte eakaaslastega, kellega kohtutakse laupäeval, 29. juunil kell 12. Kaks päeva hiljem, 1. juulil kell 17 ootab koondist ees Leedu ning turniiri viimane mäng mängitakse kolmapäeval, 3. juulil kell 15 Läti koondise vastu.

Fääri saartega on Eesti läinud ajaloos vastamisi neljal korral: kahel korral on tunnistatud vastase paremust, kord on mängitud viiki ning viimane omavaheline kohtumine 2017. aastal lõppes eestlaste 1:0 võiduga.

Läti ja Leedu on eestlastele tuttavamad vastased: nendega on kohtutud vastavalt 25 ja 21 korda. Kui leedukatega kohtumiste võiduprotsent on vastase poole kaldu, siis nii Läti kui Eesti on mõlemad omavahelistest kohtumistest noppinud 11 võitu.

Kõik turniiri kohtumised peetakse TNTK staadionil. Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis on hinnaga 5 eurot saadaval turniiripassid, mis tagavad sissepääsu kõikidele turniiri kohtumistele.

Eesti neidude osalusega kohtumistest vahendab otsepilti www.jalgpall.ee.

Eesti neidude U-17 koondise koosseis Balti turniiriks:

Väravavahid

Irina Kozljajeva (19.08.2009) – Tallinna FC Flora

Elizaveta Petrova (20.08.2008) – Tallinna FC Ararat

Kaitsjad

Grete Gross (26.01.2008) – Saku Sporting

Mirell Raaga (12.05.2008) – Pärnu JK Vaprus

Jelizaveta Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Ararat

Mia Martina Kaalma (27.02.2008) – Viimsi JK

Alesja Kiuru (01.08.2008) – Jõhvi Phoenix ja JK Narva Trans ÜN

Isabella-Sofia Scotti (22.04.2008) – Mislata (ESP)

Poolkaitsjad ja ründajad

Anastasija Južaninova (05.04.2009) – Tallinna FC Ararat

Nicole Kelli (26.05.2008) – Tartu JK Tammeka

Maribel Laidmets (20.06.2009) – Kohila Püsivus ja Raplamaa JK

Darina Kudjavnina (25.08.2008) – Tallinna FC Ararat

Gerda Liisa Matson (16.10.2009) – Viimsi JK

Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva

Reti Marleen Ränk (02.08.2008) – JK Tabasalu

Gerda-Liise Pärnik (04.12.2009) – JK Tabasalu

Mirell Luik (14.08.2009) – Nurmijärven Jalkapalloseura (FIN)

Arina Uzjukina (14.04.2009) – Tallinna FC Ararat

Darja Uzjukina (14.04.2009) – Tallinna FC Ararat

Rianna Väärsi (23.05.2009) – Tartu JK Tammeka

Bea Kristiansen (05.02.2009) – Hönefoss BK (NOR)

Peatreener: Ljubov Maksimova

Abitreenerid: Pirjo Orn, Anastasija-Grazyna Shcherbachenia

Väravavahtide treener: Kevin Krünvald

Füsioterapeudid: Maarit Junolainen, Leila Ilisson

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa