Pea kolm aastat murult eemal olnud Monfils naasis võidukalt

Monfils lõi mängu jooksul 13 ässa, võitis 90 protsenti esimestest servipunktidest ega pidanud mängu jooksul kordagi murdepunkte tõrjuma ning saavutas sellega võidu. "See oli minu esimene mäng muruväljakul kolme aasta jooksul ja tundsin, et pean hästi servima ja olema Dominicu vastu agressiivne," ütles Monfils peale mängu. "Ilm on hea, staadion oli täis ja mulle tõesti meeldivad siinsed vibratsioonid. Nüüd proovin uuesti võita. Oleks tore, kui mul oleks kaks võitu järjest kirjas."

37-aastane prantslane kohtub teises ringis hispaanlase Roberto Carballes Baenaga, kes alistas pühapäeval kolmes setis kaasmaalase Pablo Carreno Busta.

Thiem, kes teatas, et 2024. aasta jääb tema tippsportlase karjääris viimaseks, sai turniirilt tunnustuse lühikesel tseremoonial pärast mängu. "Olen siin turniiri eel palju kordi olnud ja kaks korda turniiri ajal, see on olnud suurepärane," ütles Thiem. "Ootan väga, et tulevikus tagasi tulla ja seda toredat klubi ning turniiri jälgida."