Eestit esindab Pariisi olümpial kaks jalgratturit

Janika Lõiv läheb vastu enda teistele olümpiamängudele. "Ma olen ikka väga-väga õnnelik selle üle. Sest kolm aastat tagasi, kui uuele tsüklile peale läksime, ega ma ei mõelnud otseselt, et olümpia on peamine eesmärk. Aga lõpuks tuli välja, et see kaks aastat oli ikka väga raske. Igasuguste autoõnnetuste ja vigastuste tagajärjel. See on ikka ime, et ma suutsin need punktid kokku korjata ja saan jälle olümpiale minna," lausus Lõiv ERR-ile juuni alguses.

Madis Mihkels teeb Pariisis enda olümpiadebüüdi. 2019. aastal osales Mihkels Euroopa noorte olümpiafestivalil, kus ta pälvis kuldmedali nii temposõidus kui ka grupisõidus.

Naiste olümpiakross on Pariisi olümpiamängudel kavas 28. juulil ja meeste grupisõit 3. augustil.