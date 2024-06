Leemet Böckleri karjäär jätkub Kalev/Cramos

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond andis teada, et viimasel hooajal Heiko Rannula käe all märgatava arenguhüppe teinud Leemet Böckleri 1+1 leping jätkub ka tuleval hooajal.

"Otsustasin Kalevis jätkata, sest näen tulevikku silmas pidades, et siin on kõige parem hetkel mängijana edasi areneda. Eelmise aastaga tundsin edasiminekut ja tahan selle pealt edasi ehitada. Siin jätkamisele aitas kõvasti kaasa Heiko jäämine, tean milline treener mul on ning millised on tema nõudmised. Arvan, et enesearengule mõjuvad katsumused alati hästi ja lõpuks teeb see mind paremaks. Samuti teevad head meeskonnakaaslased selle teekonna lõbusamaks ja huvitavaks. Eelmise aasta tiimi vaim ja olemus oli mu noores karjääris parimaid, millest osa olen saanud," rääkis Böckler Kalev/Cramo pressiteate vahendusel.

"Loodan, et jätkame sama eestlaste tuumikuga, kui möödunud aastal ning saame BCL kvalifikatsioonis näidata paremat taset, kui eelmine aasta, mis tegelikult jäi hooaja lõpuni kummitama. Absoluutselt eesmärkideks jääb eurosarjas läbi löömine ja rahva saali toomine. Ootan endalt ka arengut ja edasiminekut ja tunnen, et tervikuna on meie meeskonnal veel enamat pakkuda," kommenteerib Böckler lepingu jätkamise tagamaade kohta.

Möödunud hooajal PAF Eesti-Läti Korvpalliliigas mängis Böckler keskmiselt 20,4 minutit, mille juures viskas 8,8 punkti, 4 lauapalli ja 1,5 resultatiivset söötu.

2024/25 hooajaks on hetkeseisuga lepingud sõlminud Hugo Toom, Gregor Kuuba, Leemet Böckler ning peatreener Heiko Rannula. Hooaja ettevalmistus algab meeskonna jaoks augusti alguses ning esimesed ametlikud mängud toimuvad Basketball Champions League' kvalifikatsioonis septembri keskel.