Rally Estoniale registreerus 51 võistluspaari

Teisipäeval avalikustati tänavuse Rally Estonia registreerunute nimekiri. Autoralli Euroopa meistrivõistluste hooaja neljandale etapile on end kirja pannud 51 ekipaaži. Rally Estonia karikavõistluse raames on starti tulemas ka Ott Tänak ja Martin Järveoja.

Rally Estonia direktor Urmo Aava: "Väga hea meel on tõdeda, et Rally Estoniale on registreerunud lausa 51 võistluspaari, mille hulgas üle kahekümne Rally2 auto. Kui panime tänavuse Rally Estonia plaane algselt paika siis üks soovidest oli, et Eesti poole pealt oleks tugev stardinimekiri, kus igas klassis võidu eest tugevalt heitlemas ka eestlased ja see soov on nüüd täitunud. See peaks motiveerima ka Eesti rallifänne, et tulla rajaäärde kaasa elama, võtta lipud kaasa ja nii omadele jõudu juurde anda. See viimane 0,1 sekundit võib just sealt tulla nii, et fännide panust ei saa kuidagi alahinnata."

ERC tippudele on koduteedel tugevat konkurentsi pakkumas mitmed Eesti võistluspaarid

ERC hooaja punktiarvestuse TOP8 on Rally Estonia stardis koguni kuus võistluspaari, eesotsas EM-liidrite Mathieu Franceschi / Andy Malfoy (Škoda Fabia RS Rally2). Kui prantslastel varasem kogemus Lõuna-Eesti teedelt puudub, siis valitsevad Euroopa meistrid Hayden Paddon / John Kennard (Hyundai i20 N Rally2) võistlesid viimati Rally Estonial aastal 2022. Viimaste aastate kogemus kiiretelt Lõuna-Eesti teedelt on olemas ka ERC sarja hetke kuuendal mehel ja kahekordsel Rally Estonia võitjal Mads Östbergil (Citroën C3 Rally2), kes oli siin stardis viimati 2021.

"Olen väga põnevil, et taas võistelda Rally Estonial. See on imeline võistlus ja ma olen seal mitu korda sõitnud ka siis, kui see ei olnud veel ei ERC ega ka WRC etapp. Väga kiire ja paljude hüpetega võistlus, mis on suurepäraselt ette valmistatud nii võistlejatele, kui ka pealtvaatajatele. Ma loodan, et te olete kõik rajaääres kohal, sest me vajame teie toetust ja siis me näitame teile, kuidas me seda teeme," sõnas Mads Östberg võistluse eel.

Östbergiga samal aastal sai seni ainsa Rally Estonia stardi kirja ka Mikko Heikkilä, kes sel korral stardis uue Toyota GR Yaris Rally2 autoga. ERC hooaja avaetapi võitnud ja hetkel sarjas kolmandat kohta hoidev Simone Tempestini (Škoda Fabia RS Rally2) on samuti varem Rally Estonial võistelnud, kuid seda juba 10 aastat tagasi. Veel varasem kogemus on Eesti teedelt ette näidata alati kiirel soomlasel Teemu Asunmaal (Škoda Fabia RS Rally2). Kindlasti tahavad ERC arvestuses esikoha heitluses oma sõna sekka öelda ka mitmel korral Eestis võistelnud Martinš Sesks ja Renārs Francis (Toyota GR Yaris Rally2).

Eestlasi on ERC põhiklassis ehk Rally2 autodega starti tulemas nelja võistluspaari jagu. Esimest Delfi Rally Estonia võitu on püüdma minemas kahel korral ERC etapil poodiumil lõpetanud Georg Linnamäe / James Morgan (Toyota GR Yaris Rally2) ja 2022. aasta Juunioride maailmameister Robert Virves, kelle kaardilugejaks on Craig Drew.

"Meil oli möödunud aastal Eestis hea tempo ja auto tundub kiiretel rallidel väga hea, seega meil peaks olema sel aastal ERC etapil head võimalused. Kui kõik läheb plaanitult, siis ma ei näe põhjust miks me ei peaks suutma võidu eest heidelda," sõnas Linnamäe ERC sarja kodulehele antud kommentaaris.

Hooaja esimese ERC stardi teevad Gregor Jeets / Timo Taniel, kes tulevad starti uue Toyota GR Yaris Rally2, mille valmistab sarnaselt Linnamäe / Morgan autoga ette Eesti meeskond RedGrey. Esimese stardi Eesti teedel uue Ford Fiesta Rally2 võistlusautoga teevad ka Kaspar Kasari / Rainis Raidma.

ERC3 klassivõitu lähevad püüdma Romet Jürgenson / Siim Oja

Neljaveoliste Rally3 autode klassis ERC3 on starti tulemas kaheksa võistluspaari, kelle hulgas ka ERC3 klassi liidrid Igor Widłak / Michał Marczewski (Ford Fiesta Rally3). Koduteedel on poolakatele ja teistele ERC3 klassi võistlejatele kõva konkurentsi pakkumas MM-arvestuses Junior WRC klassi juhtivad Romet Jürgenson / Siim Oja (Ford Fiesta Rally3).

"Rally Estonia on väga hea võimalus enne järgmist Junior WRC etappi Soomes saada uuesti kiire sõidu rütmi ja sõita kiiretel teedel. Samamoodi on see kindlasti väga hea võimalus, kus enda kiirust teiste konkurentide vastu mõõta. Euroopa tasemel käib väga kiireid võistlejaid sõitmas, kes teevad ka MM-il kaasa. Arvestades ka Eesti sõitjaid, kes võistlema tulevad, siis saab olema väga kõva võistlus ja gaas peab olema põhjas algusest peale, et see klassivõit koju jätta, mida ma kindlasti püüdma lähen," sõnas Junior WRC klassi liider Romet Jürgenson Rally Estonia eel.

Lisaks Jürgenson / Ojale on eestlastest ERC3 klassis starti tulemas värske noortemeeskonna LightGrey võistlejad Joosep Ralf Nõgene / Aleks Lesk (Renault Clio Rally3) ja Parick Enok / Silver Simm (Ford Fiesta Rally3), kes pakkusid viimati Soomes sõidetud Eesti meistrivõistluste etapil väga põneva sekund-sekundis heitluse.

ERC Junior arvestuses on parimatele konkurentsi pakkumas tänavu poodiumikohtadel lõpetanud Eesti võistluspaarid

Esiveoliste ERC4 ja ERC Junior arvestuses on Rally Estoniale registreerunud 16 võistluspaari. ERC Junior klassi liidritena lähevad Lõuna-Eesti teedel starti Mille Johansson / Johan Grönvall (Opel Corsa Rally4). Lisaks rootslastele on stardis ka hooaja avaetapi võitjad Max McRae / Cameron Fair (Peugeot 208 Rally4).

Eestlastest on ERC Junior klassis konkurentsi pakkumas hooaja avaetapi teisena lõpetanud Jaspar Vaher / Sander Pruul (Ford Fiesta Rally4). "Meie eesmärgiks on nagu alati saada väärtuslike kogemusi ja koguda kilomeetreid tulevikuks. Eks muidugi on koduteedel soov head kiirust näidata, sest see on selleks hea koht. Pingeid endale peale panema ei hakka ja teeme seda asja rõõmuga ning läheme nautima," sõnas Team Estonia Autosport liige Vaher koduvõistluse eel.

Teise Eesti võistluspaarina tulevad starti möödunud ERC Junior etapil Rootsis poodiumi kolmandal kohal lõpetanud Karl-Markus Sei / Martin Leotoots (Peugeot 208 Rally4). Hea esitus Rootsis andis Seile enesekindlust järgmiseks etapiks, mis sõidetakse Lõuna-Eesti teedel. "Rootslasi sel korral kätte ei saanud, kuid loodan, et Eestis need rollid pöörduvad. Eesmärk sai täidetud ja see poodiumikoht andis koduseks Rally Estoniaks kõva positiivse emotsiooni ja siit saab nüüd edasi aina paremaks minna," sõnas ALM Motorsport võistleja Sei Rootsi ralli järgselt.

Eestlastest on kodusel ERC etapil veel starti tulemas Rally3 autodega 2017. aasta Dakari ralli Malle Moto klassi võitja Toomas Triisa koos Laur Merisaluga ja Esmar-Arnold Unt / Robin Mark. Esiveoliste Rally4 autodega on võistlustulle minemas Estonian Junior Challenge arvestuse liidrid Kevin Lepu / Hendrik Kraav, Mark-Egert Tiits / Jakko Viilo ja Tiit Keldo / Jaagup Toome.

Rally Estonia 2024 sõidetakse Tartu, Otepää ja Lõuna-Eesti teedel 5.-7. juulini ning konkurentsi ja adrenaliini jagub kiiretel kruusateedel küllaga.