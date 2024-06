Ogier tegi rajaga tutvumisel avarii ning toimetati haiglasse

Miks autod kokku põrkasid, pole veel teada. Sündmuskohale saabus kaks päästekopterit, kes nii Ogieri kui sõiduautot juhtinud naise haiglasse viisid, teatas Poola raadiokanal RMF. Ogieri kaardilugeja ja teises autos viibinud kaasreisija viidi kiirabiga haiglasse.

"Seb ja Vincent on sattunud liiklusõnnetusse Poola ralli eeltööde ajal ning nad on viidud meditsiinilistele ülevaatusele. Edastame lisainformatsiooni nii kiiresti kui võimalik," kirjutas Toyota tiim enda sotiaalmeedias.

Poola MM-rallile antakse avapauk neljapäeva hommikul testikatsega.

Seb and Vincent have been involved in a road accident during reconnaissance for Rally Poland and have been taken for medical checks. We will provide further information in due course.