Avarii järel haiglasse viidud Ogier ei saa Poola rallil osaleda

Teisipäeva hommikul põrkasid Poola ralli eel võistlustrassiga tutvunud Ogier ja tema kaardilugeja Vincent Landais kokku autoga, kus olid samuti kaks inimest. Kõik neli viidi haiglasse, kus neil ei tuvastatud tõsiseid vigastusi.

"Intsident juhtus kohas, kus Ogier ja Landais valmistusid laupäeval sõidetavaks 10. ja 14. kiiruskatseks. Kõigil recce-autodel on GPS-jälgimisseade, mis kinnitab, et kiirus jäi määratud piiridesse," teatas Toyota rallimeeskond õhtul.

"Kõik avariisse sattunud läbisid tervisliku kontrolli, kus ei leitud tõsiseid vigastusi. Landais pääses haiglast, aga Ogier jääb ööseks vaatluse alla ja tal ei ole võimalik Poola rallist osa võtta," lisas Toyota. "Kõigi õnnetusse sattunute turvalisus ja heaolu on võistkonna jaoks esmatähtis. Asendajast anname peatselt teada."

Poola MM-ralli algab neljapäeva hommikul testikatsega.

Shot from Ogier and Landais' recce accident. Quite a heavy impact with the other car.

SS10/14 recce, 5 km from stage start.



Scatto dal luogo dell'incidente di Ogier e Landais, impatto pesante tra le auto. Recce della PS10/14, 5 km dopo il via.#WRC #RallyPoland pic.twitter.com/oRgvdkWiNm