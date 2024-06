VAATA OTSE & BLOGI | Kas Inglismaa pääseb C-alagrupist esimesena edasi?

Taani - Serbia mäng:

Enne mänge:

D-alagrupi viimases mänguvoorus kohtuvad Dortmundis teisel kohal olev Prantsusmaa ning juba edasipääsulootused minetanud Poola. Prantsusmaa alustas EM-i 1:0 võiduga Austria üle ning tegi siis väravateta viigi Hollandiga. Prantsusmaa meedia kirjutas mängu eel, et avamatšis ninaluu murdnud Kylian Mbappe naaseb Poola vastu algkoosseisu.

Samal ajal Berliini olümpiastaadionil toimuvas matšis mängib sarnaselt Prantsusmaale nelja punkti peal olev Holland Austriaga, kellel on kahe vooruga kolm punkti. Viigi korral tagavad mõlemad meeskonnad edasipääsu. Holland on viimase viie ametliku mänguga lubanud endale lüüa vaid ühe värava, Austria on oma viimasest üheksast matšist võitnud seitse ja viigistanud ühe.

Õhtul saavad asjad selgeks ka C-alagrupis, kui nelja punkti peal olev Inglismaa mängib Kölnis kaks punkti kogunud Sloveeniaga ning Münchenis jagavad maid kaks mängu viigistanud Taani ja ühe punkti teeninud Serbia.

"[Esitus Inglismaa vastu] oli meile veidi vajalik," ütles Taani ründaja Andreas Skov Olsen teises voorus tehtud 1:1 viigi kohta. "Oleme seda esitust juba pikka aega otsinud. See tuli meie jaoks täiuslikul ajal."

Eelmises mängus oleks kaotus Sloveeniale jätnud Serbia väga keerulisse olukorda, ent Luka Jovici hiline värav tähendab, et neil on endiselt kõik mängus. "On uskumatu sellisel viisil värav lüüa," ütles rõõmus Jovic ajakirjanikele. "Mul on hea meel, et kindlustasime oma esimese punkti ja jäime konkurentsi. Peame hoidma pea kõrgel ja keskenduma nüüd täielikult Taanile."