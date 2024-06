EM-i blogi | Ungari ründaja operatsioon möödus edukalt

Holland vs Austria, avavile kell 19.00

Kaitseliinide domineerimine tõi Hollandile Prantsusmaa vastu 0:0 viigi. Treener Ronald Koeman ja tema mängijad ei olnud liiga pettunud pärast viigipunkti teenimist, mis jättis nad 16 parema hulka jõudmise lävele. "Ma olen uhke, kuidas meeskond andis endast kõik (Prantsusmaa vastu)," ütles kapten Virgil van Dijk pärast mängu. "Me kõik teame, et Austria mäng saab olema raske mitmel põhjusel. Peame mängu analüüsima ja vaatama, kus saame neile haiget teha. See on meie fookus."

Austria EM-i esimene võit Poola vastu hoidis neid konkurentsis pääsu eest play-off mängudele. Enesekindlus on Ralf Rangnicki meeskonnas mõistetavalt kõrge, kuna nad on alates 2022. aasta septembrist kaotanud vaid Prantsusmaale ja Belgiale. "Me tahame võita," ütles poolkaitsja Marcel Sabitzer. "Me mängime tugeva vastasega, me teame seda. Nad armastavad mängu alustada tagantpoolt, seega peame kasutama oma kõrget ja intensiivset pressi. Kui suudame seda platsil teha, olen kindel, et võime võita."

Prantsusmaa vs Poola, avavile kell 19.00

Pärast reedesest viigimängu Hollandi vastu on Prantsusmaal koos neli punkti, mis tagavad head võimalused kindlustada alagrupis koht kahe parema meeskonna seas. Les Blues oli Madalmaade vastu mitu võimalust, et viigiseis murda, kuid ründaja Olivier Giroud usub, et tema meeskond suudab oma halastamatu vormi taas leida Poola vastu. "Meil on olnud natuke ebaõnne, kuid ka veidi tõhususest puudu," ütles ta. "Teisalt oleme oma esitusega rahul."

Poola on pärast järjestikuseid kaotusi Hollandile ja Austriale kindlustanud alagrupis neljanda koha. Kaitsja Przemysław Frankowski oli otsustanud leida nende viimase kaotuse järel positiivset, öeldes: "Muidugi saab sellistest turniiridest ikkagi võtta midagi positiivset, nagu kogemusi ja nii edasi. Meil on palju noori mängijaid. Me valmistusime hästi paberi peal, kuid mõnikord on paber ja tegelikkus väga erinevad."

Inglismaa vs Sloveenia, avavile kell 22.00

Inglismaa meeskond on heas positsioonis, et oma alagrupist edasi pääseda, hoolimata eduseisu loovutamisest Taani vastu teisel mängupäeval. Kolmel meeskonnal, kes vajavad 16 parema hulka pääsemiseks vaid ühte punkti. "Me oleme alagrupi tipus, nii et proovime positiivset näha," ütles kaitsja Kyle Walker. "Mõnikord tuleb turniiri jalgpallis mängu juhtida. Me oleme alagrupi tipus, nii et liigume edasi."

Sloveenia oli väga lähedal oma esimesele EM finaalturniiri võidule Serbia vastu, kuid Luka Jovići pealöök võttis Matjaž Kek'i meeskonnalt võidu teise poolaja üleminutitel. Kolm punkti Kölnis tagaksid aga nende esmakordselt koha EM-i play-off mängudel. "Me olime nii lähedal (Serbia vastu)," ütles kaitsja Žan Karničnik, kes lõi avavärava Sloveenia reisivatele fännidele. "Oli uskumatu nautida sellist toetust fännidelt. Nüüd mängime Inglismaaga, kes on selle grupi favoriidid. Anname endast parima."

Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Lelov, jalgpallistuudiot juhib Aet Süvari.

Taani vs Serbia, avavile kell 22.00

Morten Hjulmandi suurepärane viigivärav Inglismaa vastu andis Taanile teisel mängupäeval tabelisse ühe punkti, mis võib osutuda hindamatuks. Kui 2020. aasta EM-i poolfinalistid mängivad Baieri pealinnas sama energiaga ja visadusega, on ründaja Andreas Skov Olsen kindel, et nad suudavad saavutada vajaliku võidu, et jõuda väljalangemismängudesse. "(Esitus Inglismaa vastu) oli meile veidi vajalik," ütles ta. "Oleme seda esitust juba pikka aega otsinud. See tuli meie jaoks täiuslikul ajal."

Kaotus Sloveeniale oleks jätnud Serbia turniirilt väljalangemise äärele, kuid Jovići hiline viigivärav tähendab, et neil on endiselt kõik mängus Hjulmandi meeskonna vastu teisipäeval. "On uskumatu sellisel viisil värav lüüa," ütles rõõmus Jović ajakirjanikele. "Mul on hea meel, et kindlustasime oma esimese punkti ja jäime konkurentsi. Peame hoidma pea kõrgel ja keskenduma nüüd täielikult Taanile."

Mängu kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marti Pähn.