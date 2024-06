Keila Coolbetiga liitub noor leedulane

24-aastane tagamängija Tautvydas Kupstas mängis kuni 17. eluaastani oma kodulinnas Kaunases. Pärast seda otsustas ta minna Ameerikasse, nüüd leedulane leidnud tee Keila Coolbeti. Kupstas kuulus Leedu U16 koondisesse, mis võitis 2016. aastal Euroopa meistrivõistlustel teise koha.

"Olles noor mängija, ei mõelnud ma palju, kui minuni jõudis võimalus selles klubis mängida. Meeskond mängib mitmes liigas ja võistleb suurte meeskondade vastu üle Euroopa, konkurents on suur ja ma usun, et see on hea koht minu karjääri alustamiseks. Eelseisva hooaja eesmärgid on väga kõrged, olles sportlane, saad endalt nõuda vaid maksimumi ja veelgi enamat. Igapäevaselt püüan aidata meeskonnal olla parem kui eile ja loodetavasti saame meeskonnana kogukonnale karika tuua," sõnab 193cm pikkune viskav tagamängija.

"Puutusin Kupstasega kokku juba aastaid tagasi, kui mängisime EYBL-it ja muid noorte turniire. Tegemist oli toona oma klubi liidriga. Selliste omadustega meest on meil vaja ka Keila meeskonnas ning usun, et Ameerikas veedetud aastad on muutnud teda veel paremaks. Usun, et ta sobib hästi meie meeskonda," leiab peatreener Peep Pahv.