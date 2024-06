Korea golfimängija võitis 75. katsel karjääri esimese suurturniiri

Yang lõpetas avapäeval 18 rada 70 löögiga ning jäi kahe löögiga alla par'i, jagades neljandat kohta veel kümne mängijaga. Teisel päeval sai korealanna hakkama suurepärase tulemusega ning lõpetas päeva kokkuvõttes tulemusega -6 ning jagas kolmanda päeva eel ameeriklanna Sarah Schmelzeliga esikohta.

Kolmandal päeval püsis Yang kursil ja lõpetas päeva tulemusega -7, aga Schmelzeli päev ebaõnnestus ning ameeriklanna langes neljandale kohale. Otsustava päeva lõpuks jäi Yang seitsmele löögile alla pari'i ning teenis sellega oma karjääri esimeses võidu suurturniiril.

75. korda suurturniiril mänginud ja kahel korral US Openil teiseks jäänud Yang ütles, et viimane võistluspäev oli tema karjääri kõige pikem. "Mul pole praegu sõnu. Kahtlesin, kas ma üldse kunagi enne karjääri lõppu suurturniiri võidan ja olen nii tänulik ja nii õnnelik, et lõpuks ühe võitsin," sõnas korealanna. "Terve nädal oli imeline. Kõik olid minu poolt, lähen kohe autogramme jagama."

PGA meistrivõistluste teine koht läks jagamisele kolme osaleja vahel: nii Ko Jin-young, Lilia Vu kui Miyu Yamashita lõpetasid tulemusega -4 ning teenisid kõik 702 478 dollarit. Yangi autasu turniirivõidu eest oli 1,56 miljonit dollarit.