Pajari teeb Rally1 debüüdi kodupubliku ees

2021. aastal juunioride WRC meistriks tulnud ning mullu WRC2 klassis võistlema hakanud 22-aastane soomlane on sel hooajal näidanud head minekut ning tuli eelmisel etapil Sardiinias võistlusklassi üldvõitjaks.

Toyota meeskonna esindaja oleks pidanud esialgse plaani järgi tegema oma kõrgeima klassi debüüdi juuli keskel Lätis toimuval kruusarallil, aga kuna Toyota tõstis koosseisu ümber ning kaasas Lätti ka Sebastien Ogier', saab Pajari võimaluse kõrgeimas klassis võistelda augusti alguses, kui MM-sari rändab Soome.

Ogier ütles portaalile DirtFish, et tema osalemine Lätis tuli ootamatu otsusena. "Ma ei oleks pidanud esialgu Lätis võistlema, aga kui analüüsisime võistkonna ja sõitjate seisu üldarvestuses, tuli võimalus," ütles Ogier. "Võistkond tahtis, et ma teeks veel mõned rallid kaasa ja ma võtan selle alati vastu."

"Tahan tiimile midagi anda ja neid tänada selle võimaluse eest, mis nad mulle viimased kolm aastat andnud on. Pealegi olen ma alati elevil, kui saan uusi rallisid kogeda ja Läti on meie kõigi jaoks uus," lisas ta. "See on olukord, kus ma olen tavaliselt oma karjääris häid esitusi teinud, see on samuti motiveeriv."

Toyota paneb Läti ralliks välja oma täiskoosseisu, Ogier'ga koos võistlevad veel Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä.

Pajari tuleb starti Rally2 autoga, aga tiimipealik Jari-Matti Latvala ütles, et noorel tähel survet peal ei ole. Lisaks peaks kodupublik tema debüüdi lihtsamaks tegema. "Ma usun, et uue autoga sõitmine läheb paremini teedel, mida sa juba hästi tead," ütles Latvala.

"Ja kui me vaatame, et tema testimine toimub niikuinii Soome teedel, siis on tal nüüd võimalus Soome ralliks väga tõsiselt ette valmistuda. Usume, et Samil on seal hea võimalus Rally1 autoga sõita. Ja see on nii tema, fännide kui etapi enda jaoks hea asi," lisas pealik Latvala.

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalavahetusel Poola ralliga, 18. juulil antakse start Läti rallile ning suvise kruusaperioodi lõpetab Soome ralli, mis algab 1. augustil.