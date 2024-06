Karl Jakob Hein sõlmis Arsenaliga uue lepingu

22-aastase Heini eelmine leping Arsenaliga pidi lõppema tänavu 30. juunil. Arsenal ei avaldanud uue lepingu pikkust.

"Mul on hea meel pikendada Arsenaliga lepingut ja jätkata oma teekonda selles hämmastavas klubis. Loodetavasti loome koos häid mälestusi," ütles Hein pressiteate vahendusel.

"Karl avaldab meile igapäevaselt muljet oma suhtumise ja pühendumusega," märkis meeskonna peatreener Mikel Arteta. "Me hindame seda, et saame tema arengule kaasa aidata. Tahan teda õnnitleda uue lepingu teenimise puhul."

Arsenali spordidirektor Edu lisas: "Karl on perspektiivikas talent ja meeskonnakaaslaste seas populaarne. Ootame huviga, kuidas ta oma karjääri järgmises etapis edasi areneb."

Eesti koondise väravat 30 mängus kaitsnud Hein liitus Arsenaliga 2018. aasta suvel. Ta pidas oma seni ainsa ametliku mängu esindusmeeskonna eest tunamullusel sügisel, kui Arsenal kaotas Inglismaa liigakarikasarja mängus Brightonile 1:3. Möödunud hooajal oli Hein hispaanlase David Raya ja inglise Aaron Ramsdale järel meeskonna kolmas puurilukk.

