EM-i blogi | Nagelsmann muretseb kaitseliini pärast

Hispaania on B-alagrupis nii edasipääsu kui ka alagrupi võidu juba kindlustanud, mis tähendab, et peatreeneril Luis de la Fuentel on soovi korral võimalik põhimeestele puhkust anda. Vastasmeeskonnal Albaanial on kõik veel lahtine.

Albaania kindlustab endale alagrupis teise koha, kui nad saavad Hispaaniast jagu ning Horvaatia alistab Itaalia. Kui nad kaotavad ja Horvaatia võtab vähemalt viigipunkti, on nende turniir igal juhul läbi.

Albaania peab tänases mängus hakkama saama ründaja Mirlind Dakuta, kes teenis sobimatu käitumise tõttu kahe kohtumise pikkuse mängukeelu.

Hispaania ja Albaania on omavahel kohtunud kokku kaheksal korral ning seni on kõik mängud lõppenud hispaanlaste võiduga. Viimati mindi vastamisi 2022. aasta kevadel, siis olid Hispaania võidunumbriteks 2:1.

Õhtu teises mängus jagavad omavahel maid Horvaatia ja Itaalia. Itaalia ei tohi teisel kohal lõpetamiseks Horvaatiale kaotada. Kui nad kaotavad ja Albaania alistab Hispaania, on nad turniirilt väljas.

Horvaatia lõpetab alagrupi teisena, kui nad alistavad Itaalia ja Albaania ei võida Hispaaniat. Viigi korral ja Albaania võidu või viigi korral nad edasi ei pääse.

Meeskonnad kohtuvad suurturniiril kolmandat korda. Horvaatia võitis 2002. aasta MM-il 2:1, kümme aastat hiljem lepiti EM-il väravateta viigiga.

Itaalia ja Horvaatia kohtumist ETV ekraanil kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov, ETV+ ülekannet Albaania ja Horvaatia vahel kommenteerivad Ivar Lepik ja Joel-Rasmus Remmel. ETV+ saab valida eesti- ja venekeelse kommentaari vahel. Jalgpallistuudiot juhib Alvar Tiisler.

Mõlemad mängud on nähtavad ka ERR-i spordiportaalis.