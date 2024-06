Väljakult kanderaamil lahkunud Ungari koondislane vajab operatsiooni

Hirmus vahejuhtum leidis aset mängu 68. minutil, kui Varga põrkas karistuslöögi olukorras kokku Šotimaa väravavahi Angus Gunniga, kelle küünarnukk tabas ungarlase näopiirkonda.

Varga jäi meestesummas kokkupõrke järel murule lebama ning vajas kohest arstiabi. Kohtumine pandi kuueks minutiks pausile ja Varga toimetati lõpuks kanderaamil väljakult minema.

Ungari jalgpalliliit kinnitas pärast mängu, et Varga viidi Stuttgardis asuvasse haiglasse. Hiljem teatas alaliit, et koondise särgis seitse väravat löönud ründaja seisund on stabiilne, kuid ta peab katkise põseluu tõttu operatsioonile minema. Vargal esines ka peapõrutuse sümptomeid.

Ungari kapten Dominik Szoboszlai pühendas võidu Vargale, ääreründaja Roland Sallai avaldas lootust, et Varga on peagi koondise juures tagasi. "Kõige tähtsam on praegu see, et Barnil läheb paremini. Viimased 20 minutit võitlesime tema nimel. Ta peab operatsioonile minema, meie hoiame talle pöialt," ütles Sallai kohtumise järel.

"See oli šokeeriv olukord," sõnas Šotimaa puurivaht Angus Gunn. "Ma pidin väravast välja tulema ja tegin seda hästi, kahjuks sai vastane haiget. Loodetavasti saab temaga kõik korda. Ma ei mäleta sellest hetkest väga palju."

Vargase koondisekaaslased kavatsevad teda esmaspäeva hommikul haiglas külastada.