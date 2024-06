Eesti poksikohtunik läheb Pariisi olümpiamängudele

23. maist kuni 3. juunini toimusid Tais Bangkoki linnas olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlused, kus osales ka Eesti Poksiliidu rahvusvahelise kategooria kohtunik Jakov Peterson. Kuigi poksija Stiven Aas ei saanud piletit olümpiamängudele, tegi Jakov Peterson kõrgel tasemel poksikohtuniku tööd nii ringis kui ka küljekohtunikuna.

Tagasi koju tulles sai Peterson kümme päeva hiljem ametliku kutse Pariisi olümpiamängudele. "Eesti poksikohtuniku kutse saamine olümpiamängudele on meie jaoks suur tunnustus ja au. See näitab meie kohtunike kõrget professionaalsust ja pühendumust," ütles Eesti Poksiliidu president Kalle Klandorf.

Klandorf lisas, et Eesti poksikohtuniku valimine olümpiamängudele tähendab mitte ainult isiklikku saavutust, vaid ka kogu Eesti poksikogukonna edu ja arengut. See on Klandorfi sõnul selge märk, et töö ja pühendumus kannavad vilja ning Eesti Poksiliidu kohtunikud on hinnatud ja tunnustatud rahvusvahelisel tasandil.

Peterson selgitas olümpiamängude kohtunike valimise kohta, et eelmise aasta veebruaris saatis ROK laiali päringud maailma kõrgeima tasemega poksikohtunikele. Need, kes vastasid jaotavalt, said võimaluse osaleda eelkõige Paris 2024 kvalifikatsiooni võistlustel.

"Alates 2023. aasta maist peeti kokku viis kontinentaalkvalifikatsiooni turniiri ja kaks ülemaailmset kvalifikatsiooni. Mõned kohtunikud olid kaasatud mitmel kvalifikatsioonil," ütles ise kolmel turniiril osalenud Peterson.

Ta lisas, et igal võistlusel hinnatakse kohtunikutööd ja antakse punkte, mille alusel moodustati paremusjärjestus. "Kui kõik kvalifikatsioonid olid peetud, korraldati loosimine nende kohtunike seas, kes olid kogunud piisava punktisumma, et osaleda loosis Pariisi OM-le," sõnas kohtunik.

Peterson tõdes, et nii nagu iga sportlase jaoks on olümpiale jõudmine karjääri tipphetk, siis ka poksikohtunikule tähendab see sama. "Minu jaoks see tähendab unistuse täitumist! Saan osaleda olümpial ja esindada oma riiki - Eestit!", ütles Peterson.