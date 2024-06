Autoralli MM-sari väisab järgmisest hooajast Paraguayd

Laupäeval sai alguse Petrobras Rally Transchaco, mis tähistab ühtlasi Paraguay meistrivõistluste kolmandat etappi. Riigi president Santiago Pena avalikustas enne ralli algust, et Lõuna-Ameerika riigist saab WRC ajaloo 38. erinev võõrustajariik.

"Paraguay on väga suur ja maailm on hetkel meid avastamas. Selliste suurürituse nagu WRC etapi võõrustamine on meile järjekordne võimalus oma võimekust näidata," sõnas Pena.

Paraguay ralli kodulinnaks saab Encarnacion, mis on väga lähedal Argentina riigipiirile ning kolme tunni kaugusel Brasiiliast, aga ralli toimub tervenisti Paraguays Itapua maakonnas. "Oleme Paraguayga asju arutanud juba mitu aastat ja ma olen väga õnnelik, et meie läbirääkimised meid siia toonud on," sõnas WRC promootori ürituste direktor Simon Larkin.

WRC pressiteates kirjutati, et sari tahab naasta kahe Lõuna-Ameerika etapi juurde. Paraguay on esimene, mis kinnituse saanud on, kuid ralliportaal DirtFish kirjutas, et lisaks punasele kruusale Paraguays saab tõenäoliselt teise etapi võõrustajaks ikkagi Tšiili. Kanaari saared on juba järgmiseks hooajaks heakskiidu saanud.

Tänavune MM-sarja hooaeg jätkub sel nädalvahetusel, kui võisteldakse Poola kruusateedel. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogis.